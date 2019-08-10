На MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта

Скандальная украинская певица MARUV, активно гастролирующая в России, отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область), который должен был состояться вечером 9 августа.
Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Причиной отмены выступления стало невыполнение организаторами концерта райдера певицы.
"Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства", - рассказала MARUV.
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‼️Важно ОТМЕНА КОНЦЕРТА MARUV «MUSIC UP FEST» Друзья, искренне больно и неприятно анонсировать Вам эту новость, но, к сожалению, иного варианта нет! Сегодняшний запланированный наш концерт в Одесской области «MUSIC UP FEST» (Аккерманская крепость) ‼️НЕ СОСТОИТСЯ. Мы с командой привезли вам нереальное, самое сексуальное и самое провокационное шоу, в которое планировали погрузить вас этой ночью. Но! Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства. Мы сделали все, чтобы выступление сегодня состоялось, но бессильны перед халатностью, непрофессионализмом и равнодушием, в первую очередь к людям, которые потратив время и деньги, ожидали наше выступление! За срыв нашего выступления, а также возврат денег за билеты: Организатор: +380 68 293 8687 Александр Мы искренне приносим вам свои извинения и благодарны каждому из вас за поддержку, а главное время, которое вы потратили напрасно
Интересно, что об отмене своего выступления певица сообщила незадолго до выхода на сцену, что очень возмутило ее фанатов. Они стали обвинять ее высокомерии и неуважении к зрителю.
Напомним, Скандальная певица MARUV приняла участие в #танціззіркамиchallenge и станет участницей проекта "Танцы со звездами 2019".