На MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта

Новости шоу бизнеса:Певица отменила выступление в Одесской области.

Скандальная украинская певица MARUV, активно гастролирующая в России, отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область), который должен был состояться вечером 9 августа.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Причиной отмены выступления стало невыполнение организаторами концерта райдера певицы.

"Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства", - рассказала MARUV.

Интересно, что об отмене своего выступления певица сообщила незадолго до выхода на сцену, что очень возмутило ее фанатов. Они стали обвинять ее высокомерии и неуважении к зрителю.

Напомним, Скандальная певица MARUV приняла участие в #танціззіркамиchallenge и станет участницей проекта "Танцы со звездами 2019".