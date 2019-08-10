Скачать
Суббота, 10.08.2019
Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие
Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие
Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа
Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа
Украинский вратарь может заменить Доннаруму в Милане
Украинский вратарь может заменить Доннаруму в Милане
Приметы и обряды на 9 августа –День Пармена и Прохора
Приметы и обряды на 9 августа –День Пармена и Прохора

На MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта

На MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта
11:44 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица отменила выступление в Одесской области.

Скандальная украинская певица MARUV, активно гастролирующая в России, отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область), который должен был состояться вечером 9 августа.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Причиной отмены выступления стало невыполнение организаторами концерта райдера певицы.

"Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства", - рассказала MARUV. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

‼️Важно ОТМЕНА КОНЦЕРТА MARUV «MUSIC UP FEST» Друзья, искренне больно и неприятно анонсировать Вам эту новость, но, к сожалению, иного варианта нет! Сегодняшний запланированный наш концерт в Одесской области «MUSIC UP FEST» (Аккерманская крепость) ‼️НЕ СОСТОИТСЯ. Мы с командой привезли вам нереальное, самое сексуальное и самое провокационное шоу, в которое планировали погрузить вас этой ночью. Но! Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства. Мы сделали все, чтобы выступление сегодня состоялось, но бессильны перед халатностью, непрофессионализмом и равнодушием, в первую очередь к людям, которые потратив время и деньги, ожидали наше выступление! За срыв нашего выступления, а также возврат денег за билеты: Организатор: +380 68 293 8687 Александр Мы искренне приносим вам свои извинения и благодарны каждому из вас за поддержку, а главное время, которое вы потратили напрасно

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Латекс и фрукты: Maruv показала новый провокационный клип (Видео)

Интересно, что об отмене своего выступления певица сообщила незадолго до выхода на сцену, что очень возмутило ее фанатов. Они стали обвинять ее высокомерии и неуважении к зрителю.

Напомним, Скандальная певица MARUV приняла участие в #танціззіркамиchallenge и станет участницей проекта "Танцы со звездами 2019".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Певица, Артистка, MARUV.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск
В Запорожье ограбили известного актера
В Запорожье ограбили известного актера
КНДР снова провела запуск ракет
КНДР снова провела запуск ракет
На MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта
На MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь