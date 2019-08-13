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Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
16:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили, пока он ужинал в ресторане.

Известный американский бейсболист Алекс Родригес стал жертвой грабителей. 44-летнего жениха Дженнифер Лопес ограбили, пока он ужинал после бейсбольного матча.

О преступлении, жертвой которого стал возлюбленный известной певицы Джей Ло, сообщает издание People. На сайте отмечается, что им об этом сообщила полиция Сан-Франциско, где, собственно, Алекс Родригес и пострадал от грабителей.

44-летний бейсболист возвращался с матча и заехал поужинать в один из местных ресторанов. Тем временем преступники взломали дверь арендованного звездой автомобиля и похитили немало драгоценных вещей. В списке украденного оказались ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другая электроника.

"Мне обидно, что было взято несколько предметов, которые имели личный характер и были незаменимой сентиментальной ценностью. Но меня радует, что местные правоохранители имеют видео с места преступления и делают все возможное, чтобы вернуть мои вещи", – заявил Алекс Родригес.

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Также на сайте отмечается, что сумма похищенного достигала 500 тысяч долларов, однако представители бейсболиста отрицают эту информацию, утверждая, что это слишком преувеличенная цифра.

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Знаменитости, Звезды, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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