Alyosha поделилась милым фото своих подросших сыновей

Новости шоу бизнеса:Все вместе они побывали на премьере мультфильма.

Украинская певица Alyosha опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Alyosha — прекрасный пример того, как современная женщина может совмещать личную жизнь, воспитание детей и дело всей жизни. Артистка громко заявила о себе в 2011 году на конкурсе Евровидение и с тех пор трудится не покладая рук, а также успевает воспитывать двух сыновей и быть счастливой женой в браке с другим музыкантом Тарасом Тополей из группы Антитела.

На днях Alyosha опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором она запечатлена вместе со своей семьей: мужем Тарасом Тополей и сыновьями Марком и Ромой.

"Ми на прем‘єрі мультфільму "Angry Birds 2". Насміялися та нарешті разом провели час. Рекомендуємо для гарного настрою на вихідні!" - написала под фото певица.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Такие красивые - семья настоящая, веселая, добрая и любимая всеми. Пример для всех, желаю удачи и счастья и любим вас!", "Пример хорошей семьи. Любви вам, удачи всегда и во всем".