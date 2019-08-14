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Среда, 14.08.2019
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Alyosha поделилась милым фото своих подросших сыновей

Alyosha поделилась милым фото своих подросших сыновей
12:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

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Украинская певица Alyosha опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Alyosha — прекрасный пример того, как современная женщина может совмещать личную жизнь, воспитание детей и дело всей жизни. Артистка громко заявила о себе в 2011 году на конкурсе Евровидение и с тех пор трудится не покладая рук, а также успевает воспитывать двух сыновей и быть счастливой женой в браке с другим музыкантом Тарасом Тополей из группы Антитела.

На днях Alyosha опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором она запечатлена вместе со своей семьей: мужем Тарасом Тополей и сыновьями Марком и Ромой.  

 
 
 
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Ми на прем‘єрі мультфільму «Angry Birds 2». Насміялися та нарешті разом провели час Рекомендуємо для гарного настрою на вихідні! #alyosha #angrybirds2

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

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"Ми на прем‘єрі мультфільму "Angry Birds 2". Насміялися та нарешті разом провели час. Рекомендуємо для гарного настрою на вихідні!" - написала под фото певица.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Такие красивые - семья настоящая, веселая, добрая и любимая всеми. Пример для всех, желаю удачи и счастья и любим вас!", "Пример хорошей семьи. Любви вам, удачи всегда и во всем".

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Все по теме:

Дети, Семья, Знаменитости, Певица, Артистка, Alyosha.
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