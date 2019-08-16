Джамала взбудоражила поклонников новым экстремальным снимком

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 16 августа, Джамала опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Джамала опубликовала в своем instagram новый экстремальный снимок.

Певица Джамала — настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания. Джамала часто публикует в своих социальных сетях фотографии со стильными look'ами, делится кадрами с сыном, рассказывает о планах на будущее и показывает фото с путешествий.

На фото певица запечатлена в спортивном костюме пастельного лилового цвета и ярких кроссовках. Однако, несмотря на гарманичность образа, вовсе не он привлекает внимание поклонников, а то, в какой позе запечатлена певица. Джамала на фото стоит ногами на двух подоконниках на балконе.

Кто-то из поклонников всерьез обеспокоился, ведь поза певицы выглядит максимально экстремально: "Ой, Джамалочко, не залазь так більше! Який поверх "за бортом", га? Не треба нам такого екстріму. Будь ласка, свою відмінну фізичну форму демонструй по-іншому".

Напомним, Украинская певица Джамала показала поклонникам в сети актуальный образ, который состоит из самых популярных трендов этого сезона.