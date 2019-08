Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды "Бойцовского клуба"

Украинскому кинозрителю он известен, прежде всего, своими ролями в фильмах "Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Бьордмен", "Разрисованная вуаль" и многих других.

Эдвард Гаррисон Нортон родился в Бостоне, штат Массачусетс, однако рос в Колумбии, штат Мэриленд. Его отец, также Эдвард работал федеральным прокурором в администрации Картера, мать Робин преподавала английский язык. Актер также имеет сестру Молли.

С детства Эдвард Нортон интересовался театром и уже в восемь лет дебютировал на сцене в местной постановке мюзикла "Annie Get Your Gun".

В 1991 году Эдвард Нортон закончил Йельский университет, получив степень бакалавра по истории. Во время учебы не оставлял заниматься театром, изучал японский язык. Сразу после получения диплома поехал в Японию, где работал в компании своего деда Enterprise Foundation.

Однако, вернувшись в 1994 году в Нью-Йорк, Нортон бросил работу, решив полностью посвятить себя актерству. И не зря, ведь первая же роль в кино, в фильме "Первобытный страх" (1996) принесла ему награду "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Впоследствии его не раз номинировали, в том числе и за лучшую мужскую роль в фильме о неонацистах "Американская история Икс". Всемирную же славу актер получил после выхода на экраны фильма "Бойцовский клуб" по роману Чака Поланика.

Edward Norton cumple 50 años. Es uno de esos actores que no llego a entender cómo no tiene un Oscar. Siempre he defendido que en El club de la lucha destacó más que mi querido Brad Pitt y para mí siempre será el mejor Hulk. Mi gran pendiente de su filmografía, El ilusionista. pic.twitter.com/En8qGdNNwB

— Edurne Roca (@EdurneRocaA) August 18, 2019