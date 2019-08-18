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Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды "Бойцовского клуба"

Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды "Бойцовского клуба"
18:35 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса:Известному голливудскому актеру, режиссеру и продюсеру сегодня исполняется 50 лет.

Украинскому кинозрителю он известен, прежде всего, своими ролями в фильмах "Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Бьордмен", "Разрисованная вуаль" и многих других.

Эдвард Гаррисон Нортон родился в Бостоне, штат Массачусетс, однако рос в Колумбии, штат Мэриленд. Его отец, также Эдвард работал федеральным прокурором в администрации Картера, мать Робин преподавала английский язык. Актер также имеет сестру Молли.

С детства Эдвард Нортон интересовался театром и уже в восемь лет дебютировал на сцене в местной постановке мюзикла "Annie Get Your Gun".

В 1991 году Эдвард Нортон закончил Йельский университет, получив степень бакалавра по истории. Во время учебы не оставлял заниматься театром, изучал японский язык. Сразу после получения диплома поехал в Японию, где работал в компании своего деда Enterprise Foundation.

Однако, вернувшись в 1994 году в Нью-Йорк, Нортон бросил работу, решив полностью посвятить себя актерству. И не зря, ведь первая же роль в кино, в фильме "Первобытный страх" (1996) принесла ему награду "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Впоследствии его не раз номинировали, в том числе и за лучшую мужскую роль в фильме о неонацистах "Американская история Икс". Всемирную же славу актер получил после выхода на экраны фильма "Бойцовский клуб" по роману Чака Поланика.

Фильмография Нортона насчитывает десятки фильмов, среди которых "Народ против Ларри Флинта", "Фрида", "Красный дракон", "Царство небесное", "Иллюзионист", "Все говорят, что я люблю тебя", "Невероятный Халк", "Отель "Гранд Будапешт" и другие.

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А в 2000 году он дебютировал как режиссер, сняв комедию "Сохраняя веру".

В 2012 году актер женился на канадском кинопродюсере Шоне Робертсон, а в 2013 году у пары родился сын.

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День рождения, Эдвард Нортон, 18 августа, Факты из жизни.
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