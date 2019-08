Как у Джоли: известная телеведущая показала набухшие губы из-за высотной болезни

Крисси Тейген является одной из тех звезд, которые не боятся продемонстрировать в социальных сетях себя "не в лучшем виде". Так, телеведущая откровенно рассказала поклонникам в Instagram о своем ангионевротическом отеке на губах.

По мнению жены Джона Ледженда, это является следствием высотной болезни от полета из Лос-Анджелеса в штат Юта. В своем микроблоге в Twitter Тейген написала, что очень расстроена, как штат Юта (где звезда родилась) "отравил" ее.

Крисси со своим чувством юмора добавила поклонникам, что покажет им инструкцию, как сделать макияж с отеком на губах.

did u know angioedema can be triggered from altitude sickness? learn something new every day! my lip about to explode. goodbye world pic.twitter.com/3uMfbCJYn5

— christine teigen (@chrissyteigen) August 17, 2019