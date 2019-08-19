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Том Форд: что может сказать о себе знаменитый дизайнер и режиссер Голливуда
Том Форд: что может сказать о себе знаменитый дизайнер и режиссер Голливуда

Том Форд: что может сказать о себе знаменитый дизайнер и режиссер Голливуда

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Том Форд: что может сказать о себе знаменитый дизайнер и режиссер Голливуда
11:52 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Cписок звездных клиентов американского дизайнера Тома Форда можно перечислять бесконечно.

В свои 57 он стал легендой моды, однако мало кто знает, какую цену он заплатил за успех.

Том Форд зарекомендовал себя в модной индустрии как представитель "старой школы": безупречные смокинги, роскошные платья в пол, классические силуэты и благородные ткани - уникальный стиль американского дизайнера легко узнаваем.

В повседневной жизни 57-летний Форд совершенно равнодушен к модным изыскам. Он предпочитает обычную одежду нейтральных цветов и не гонится за современными трендами.

"Я часто ловлю себя на мысли, что одеваюсь как типичный продавец магазина. У меня просто не остается сил на создание оригинальных луков. Спасает то, что я знаю свои выигрышные цвета. Черный, коричневый, серый. Белый для тенниса", - поделился дизайнер в интервью американскому Vogue.

Неудивительно, что дизайнер жалуется на нехватку времени, ведь он заботится о 71-летнем муже Ричарде Бакли и 6-летнем сыне Джеке, а также создает новые фильмы и, разумеется, занимается разработкой одежды.

Из-за напряженного ритма американский дизайнер частенько забывает менять одежду и отдавать ее в химчистку. "Эти штаны, что сейчас на мне, не стирались уже несколько месяцев. Я ношу одни и те же вещи день за днем, а на ночь просто вешаю их у кровати. Утром я встаю, надеваю то, что нашлось под рукой, и скорее веду сына в школу", - рассказал Форд.

Модельер признался, что не видит ничего плохого в подобной аскетичности. Его всегда вдохновляло запустение, а свое вдохновение в начале карьеры он черпал в алкогольной и наркотической зависимости.

 
 
 
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“Working closely with a team of scientists, using new research, I have developed high potency formulations that work.” – Tom Ford. @tomfordbeauty #TOMFORD #TFRESEARCH

Публикация от TOM FORD (@tomford)

"Мне гораздо лучше работается, когда я подавлен и расстроен. Всегда был уверен, что если человек абсолютно счастлив - он всего-навсего глупец. А еще я думаю, что счастья на самом деле не существует, и если бы мы все прекратили за ним гоняться, то наша жизнь стала бы намного радостнее", - заявил Том Форд.

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"Алкоголь и наркотики долгие годы давали мне вдохновение. Благодаря им появились мои самые успешные задумки. Я испытывал страх при мысли, что в трезвом состоянии не смогу заниматься творчеством. Потребовалось определенное время, чтобы я смог вернуть себя к нормальной жизни. Теперь моя единственная зависимость - это работа", - объяснил американский дизайнер.

В мае 2019-го Форд отметил юбилей трезвости: вот уже 10 лет он не пьет и не принимает запрещенные вещества, что не мешает ему раз за разом удивлять публику своими коллекциями и кинолентами.

Несмотря на солидный стаж "в завязке", Том Форд не считает, что "стал здоровым" - вместо этого он лишь сменил одну страсть на другую, приемлемую. Дизайнер признался, что его до сих пор нередко посещают мрачные мысли.

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"Все мы - лишь крошечная часть Земли среди бесконечного числа других планет. Какова ценность всего, что мы сейчас имеем? Почему мы боремся, почему страдаем? Если я начну рассуждать о таких вещах, то смогу сделать что-то действительно важное. Например, выберу новые цвета помады для 2021 года", - пошутил Том Форд. 

Вот так, в атмосфере микса юмора и философии дизайнер и создает свои коллекции. Свой первый офис он открыл в Лос-Анджелесе 15 лет назад после того, как вынужден был покинуть пост в Gucci Group из-за ожесточенной борьбы за власть внутри компании. С тех пор он добился успеха в модной индустрии и получил почетную должность председателя Совета дизайнеров моды Америки.

Несмотря на признание коллег по цеху и обилие именитых клиентов, в число которых входят Бейонсе, Николь Кидман, Мишель Обама, Мадонна и другие селебрити, Том Форд по-прежнему остается скромным человеком, который не слишком уверен в своих силах.

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"Мне очень трудно принимать комплименты или хвалить себя, поэтому иногда я останавливаюсь и говорю самому себе: ''Послушай, на тебе сейчас нижнее белье Tom Ford, часы Tom Ford, запонки Tom Ford, рубашка Tom Ford, костюм Tom Ford, туфли Tom Ford, очки Tom Ford, увлажняющий крем Tom Ford, бронзатор Tom Ford. А как насчет песни Jay-Z под названием Tom Ford? И всего этого ты добился за 12 лет'", - рассказал дизайнер.

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Том Форд, Голливудский режиссер, Факты из жизни, Американский дизайнер.
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