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Американская звезда впервые прокомментировала развод

Американская звезда впервые прокомментировала развод
11:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram Майли оставила большое сообщение, в котором рассказала о своей жизни в юности, которую обсуждали во всем мире.

Американская звезда сцены Майли Сайрус решила пролить свет на отношения с экс-возлюбленным Лиамом Хемсвортом, с которым встречалась около 10 лет и 8 месяцев находилась в браке. 

Наркотики, алкоголь, откровенность и бунтарство – всем этим можно охарактеризовать Сайрус, что она и не отрицает. Впрочем, она отказывается мириться с тем, что именно ее считают виновной в разводе с Лиамом.

"Не могу смириться с обвинениями во лжи. Мне нечего скрывать ... Правда в том, что после примирения с Лиамом я была верна ему. Я училась на своих ошибках. Росла над собой, а главное – выросла. Могу согласиться со многими замечаниями в свой адрес, но отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана", – объяснила звезда. 

Она добавила, что несмотря на все слухи и развод, она до сих пор любит Лиама и всегда будет его любить. 

 
 
 
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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Официально: Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус

Мы с Лиамом вместе уже десять лет. Говорила это раньше и готова повторить: я люблю Лиама и всегда буду любить. Сейчас мне нужно принять здоровое решение и оставить прошлое позади. Можете называть меня девушкой, которая танцует тверк и деревенщиной, которая много матерится, но я не лгунья. С гордостью могу сказать, что сейчас я совсем не та, что была раньше,– подчеркнула Майли.

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Развод, Майли Сайрус, Знаменитость, Американская звезда, Лиамом Хемсвортом.
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