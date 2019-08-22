Официально: Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус

Новости шоу бизнеса:Сторонники и родственники надеялись на воссоединение звездной пары, но увы.

Как сообщают журналисты таблоида TMZ, рассмотрение дела состоится в одном из судов Лос-Анджелеса. Вероятно, развод Лиама Хемсворта и Майли Сайрус пройдет без каких-либо скандалов по разделу денег и имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

Неизвестно, что именно стало причиной развода голливудской пары. В судебном обращении Хемсворт, не вдаваясь в детали, отметил, что с Майли Сайрус имеет "непримиримые разногласия".

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

Всего после 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться. О разрыве брака в СМИ заговорили 11 августа. Инсайдеры западных СМИ рассказывали, что знаменитости имеют строптивый характер, поэтому не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогера Кейтлин Картер. Девушки отдыхали в Италии, обнимались и целовались. По данным журналистов, певица уже успела познакомить новую избранницу со своей мамой.

После резонанса в сети Лиам Хемсворт официально подтвердил Лиам Хемсворт впервые прокомментировал развод с Майли Сайрус слухи о разводе. Голливудский актер обратился к сторонникам не вмешиваться в его личную жизнь.

В то же время Майли Сайрус была более многословной Кто прав: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт назвали противоречивые причины развода . Ее представители заявили, что актер часто употребляет алкоголь и "определенные наркотики". Майли, которая когда-то лечилась от наркозависимости, назвала это недопустимым. Резонансные заявления сразу же опровергли менеджеры Лиама Хемсворта, которые обвинили Сайрус в многочисленных изменах. Они убеждены, что таким образом артистка стремится очистить свое имя и отвлечь внимание журналистов от истинной причины развода.