Скачать
Четверг, 22.08.2019
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея

Официально: Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус

Официально: Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус
09:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Сторонники и родственники надеялись на воссоединение звездной пары, но увы.

Как сообщают журналисты таблоида TMZ, рассмотрение дела состоится в одном из судов Лос-Анджелеса. Вероятно, развод Лиама Хемсворта и Майли Сайрус пройдет без каких-либо скандалов по разделу денег и имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

Неизвестно, что именно стало причиной развода голливудской пары. В судебном обращении Хемсворт, не вдаваясь в детали, отметил, что с Майли Сайрус имеет "непримиримые разногласия".

СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

Всего после 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться. О разрыве брака в СМИ заговорили 11 августа. Инсайдеры западных СМИ рассказывали, что знаменитости имеют строптивый характер, поэтому не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогера Кейтлин Картер. Девушки отдыхали в Италии, обнимались и целовались. По данным журналистов, певица уже успела познакомить новую избранницу со своей мамой.

После резонанса в сети Лиам Хемсворт официально подтвердил Лиам Хемсворт впервые прокомментировал развод с Майли Сайрус слухи о разводе. Голливудский актер обратился к сторонникам не вмешиваться в его личную жизнь.

Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности

В то же время Майли Сайрус была более многословной Кто прав: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт назвали противоречивые причины развода . Ее представители заявили, что актер часто употребляет алкоголь и "определенные наркотики". Майли, которая когда-то лечилась от наркозависимости, назвала это недопустимым. Резонансные заявления сразу же опровергли менеджеры Лиама Хемсворта, которые обвинили Сайрус в многочисленных изменах. Они убеждены, что таким образом артистка стремится очистить свое имя и отвлечь внимание журналистов от истинной причины развода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
Индекс потребительских настроений достиг значения лета 2013-го
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь