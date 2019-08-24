Катя Осадчая трогательно поздравила мужа с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 24 августа, украинский телеведущий Юрий Горбунов отмечает день рождения.

Его очаровательная жена Екатерина Осадчая поздравила любимого в социальных сетях с 49-летием.

На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала видео из общих фото с мужем. В подписи телеведущая добавила, что уже пять лет 24 августа для нее праздник двойной.

С Юрой Горбуновым нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам, – заявила звездная жена.

Екатерина поблагодарила любимого, что он для нее стал мужем с "лучшим в мире характером и чувством юмора, который спасает в любой ситуации".

"Спасибо тебе, моя любимая. Я тебя очень люблю", – ответил на видео Горбунов.