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Суббота, 24.08.2019
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Катя Осадчая трогательно поздравила мужа с днем рождения

Катя Осадчая трогательно поздравила мужа с днем рождения
16:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 24 августа, украинский телеведущий Юрий Горбунов отмечает день рождения.

Его очаровательная жена Екатерина Осадчая поздравила любимого в социальных сетях с 49-летием.

На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала видео из общих фото с мужем. В подписи телеведущая добавила, что уже пять лет 24 августа для нее праздник двойной.

С Юрой Горбуновым нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам, – заявила звездная жена.

 
 
 
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Вже п‘ять років 24 серпня для мене свято подвійне. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим в світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Екатерина поблагодарила любимого, что он для нее стал мужем с "лучшим в мире характером и чувством юмора, который спасает в любой ситуации".

"Спасибо тебе, моя любимая. Я тебя очень люблю", – ответил на видео Горбунов.

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Телеведущая, Катя Осадчая, День рождение, Юрий Горбунов.
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