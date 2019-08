"Танцы со звездами 2019": чем удивлял премьерный первый выпуск шоу (Видео)

Новости шоу бизнеса:Вчера, 25 августа, на телеканале "1+1" состоялась долгожданная премьера нового сезона шоу "Танці з зірками".

Новый сезон шоу Танці з зірками собрал, пожалуй, самую неординарный список украинских звезд, в который вошли певец и шоумен Dzidzio, эпатажная певица MARUV, телеведущие Владимир Остапчук и Даниэль Салем, актер театра и кино Михаил Кукуюк и другие. В ходе первого выпуска программы звездные пары представили свои дебютные танцы и получили первые баллы от членов жюри.

Первый прямой эфир стартовал с самого масштабного номера-открытия в истории шоу. Танцоры приехали на фуре длиной 10 метров. И все это закончилось невероятно зажигательным танцем от всех участников шоу под не менее зажигательную песню мировой звезды Мадонны.

Танцевальная "битва" началася с возвращения на паркет победительницы прошлого сезона Илоны Гвоздевой, которая станцевала зажигательное ча-ча-ча с Владимиром Остапчуком под песню Mark Ronson и Bruno Mars "Uptown Funk". В танце Илона и Вова шуточно сражались за кубок победителя. Пара получила много положительных отзывов от судей и "натанцевала" 22 балла.

Следующими на паркет вышли певица TAYANNA и победитель проекта "Танці з зірками 3" Игорь Кузьменко. Певица получила травму позвоночника, и очень боялась выходить на сцену. Однако это не помешало ей покорить зрителей в зале чувственной румбой. Татьяна начала свой первый танец с выполнения своей песни "Шкода", которую впоследствии продолжили вокалисты шоу. В итоге пара получила 21 балл.

Третьими на главный паркет страны вышли телеведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Пара исполнила старстное аргентинское танго под самую популярную композицию этого года billie eilish - bad guy. Звездные судьи посоветовали Даниелю упорно тренироваться, так как его па не совсем идеальны, и поставили паре 21 балл.

Далее зрителей радовали звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина и вице-чемпион "Танцев со звездами 2017" Евгений Кот. Свой первый танец Ксения и Женя сделали в стиле сериала.Эмоциональный фокстрот под песню Скрябина "Мовчати" в исполении Веры Кекелии превратился в маленькое представление. В итоге пара получила по 8 баллов от Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы, а в сумме – 24 балла.

Виктория Булитко незадолго до премьеры получила травму ноги, что поставило ее участие в шоу под угрозу. Но актриса не уменьшила количестко тренировок и вместе со "старожилом" Дмитрием Дикусаром исполнила зажигательный линди-хоп в стиле "Великого Гэтсби" под песню Fergie "A Little Party Never Killed Nobody". Пара получила 17 баллов от жюри.

Первая победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко вернулась на паркет в качестве участницы. Она стала в пару с актером сериала "Крепостная" Алексеем Яровенко. В нежном венском вальсе под песню Celine Dion "A New Day Has Come" пара рассказала историю любви, которая начинается со спасения от самоубийства. Екатерина Кухар посоветывала паре добавить немного "фривольностей". В сумме участники получили 21 балл.

Слудующими на паркет вышли Надежда Матвеева и Валерий Шохин с горячим танго под песню Karl Jenkins "Palladio". Для телеведущей участие в шоу - это вызов. Еще в детстве, надежда посещала балетный кружок, но преподаватель посоветовал не продолжать. Чувственное танго принесло паре 17 баллов.

Продолжили первый эфир телеведущая Людмила Бабир и Дмитрий Жук. Для дебютного выступления пара выбрала сексуальное контемпорари, которое покорило всех в зале, а Екатерина Кухар и вовсе назвала Людмилу своей музой. Cтрастный танец под песню The Weekend "Call out my name" оцененили в 27 баллов из 30-ти.

Рэпер Серега совместил свой танец и 15-летие своего хита, станцевав фристайл под "Черный бумер". Серега и Аделина показали невероятные хореографические поддержки. Однако Франциско Гомес посоветовал Сереге еще больше поработать над хореографией. Пару оценили в 19 баллов.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров для первого эфира нового сезона "Танці з зірками" выбрали пасодобль. Идеальные па под хит THE HARDKISS "Коханці"вызвали восторг зала и оценились высоким баллом от судей. Пара получила 29 баллов.

Звезда фильмов "Свингеры" Михаил Кукуюк на паркет вышел из Елизаветой Дружининой, выбрав для первого выступления зажигательный квикстеп. Под песню Beyonce и Jay-Z "Crazy In Love" пара показала ретро-историю любви на вокзале. Квикстеп принес паре всего 15 баллов.

Эпатажная MARUV и Женя Дмитриенко представили самый провокационный номер эфира и влюбили в себя нового члена жюри. На паркет пара вышла в латексных костюмах и обуви на 20-сантиметровых каблуках.Вызывающий вог пары под хит "Rockstar" дуэта Post Malone feat. 21 Savage судьи оценили в 25 баллов, 10 из которых поставил Франциско Гомес.

Популярный певец Дзидзьо признался, что не умеет танцевать, но все же решился на участие в шоу. Свое выступление он посвящает маме. Свое участие в Танцах они начали яркой сальсой под трек певца с Олей Цибульской "Цьомаю". Дзидзьо и Яна показали историю любви фанатки к артисту.За зажигательный танец пара получила 18 баллов.

Закрывала первый прямой эфир юмористка Елена Кравец и Макс Леонов. Пара подготовила театрализованный и нежный фокстрот под песню Adele "Someone like you", который начали с фрагментов "95 Квартала". Елена призналась, что в проекте она хочет выйти за рамки созданного образа. Чуственный танец принес паре 24 балла.

Эфир закончила певица Тина Кароль, которая представила свою новую композицию "Вабити" и в сопровождении балета оттанцевала сложную хореографическую связку под зажигательную музыку.

В первом эфире по правилам шоу никто из пар не покинул проект. Но уже во втором эфире "Танці з зірками" зрители и судьи выберут пару, которая покинет паркет.

Турнирная таблица 1 выпуска шоу Танцы со звездами: