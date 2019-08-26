Семейство Бекхэмов весело проводит время на отдыхе в Италии

Новости шоу бизнеса:Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми наслаждаются отпуском в Италии.

Совсем недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отметили 20-ю годовщину свадьбы. Сейчас же вместе с детьми супруги наслаждаются отпуском в Италии, где все вместе успевают не только отдыхать, но и заниматься спортом.

Так, Бекхэмы занялись парасейлингом - полетали на парашюте над водой. Восьмилетняя Харпер тоже отважилась на такой экстремальный поступок.

Кроме того, Виктория Бекхэм показала в Instagram stories, как по утрам вся семья занимается йогой с тренером. Хотя самой ей с трудом удается выполнить стойку на голове под руководством тренера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #DavidBeckham #harperbeckham #romeobeckham #vacation Публикация от beckhamonly (@beckhamonly) 23 Авг 2019 в 3:36 PDT

Отметим, что Виктория и Дэвид Бекхэмы - одна из самых известных пар в мире. В сети регулярно ходят слухи о том, что Виктория и Дэвид Бекхэмы собираются разводиться. Хотя семейные фото в соцсетях доказывают обратное.