Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
Санду рассказала, чего ждет Молдова от нового правительства Украины
Санду рассказала, чего ждет Молдова от нового правительства Украины
Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение
Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение

Семейство Бекхэмов весело проводит время на отдыхе в Италии

Семейство Бекхэмов весело проводит время на отдыхе в Италии
19:54 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми наслаждаются отпуском в Италии.

Совсем недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отметили 20-ю годовщину свадьбы. Сейчас же вместе с детьми супруги наслаждаются отпуском в Италии, где все вместе успевают не только отдыхать, но и заниматься спортом.

Так, Бекхэмы занялись парасейлингом - полетали на парашюте над водой. Восьмилетняя Харпер тоже отважилась на такой экстремальный поступок.

Кроме того, Виктория Бекхэм показала в Instagram stories, как по утрам вся семья занимается йогой с тренером. Хотя самой ей с трудом удается выполнить стойку на голове под руководством тренера.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#DavidBeckham #harperbeckham #romeobeckham #vacation

Публикация от beckhamonly (@beckhamonly)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Daddy I did it! I did it!!!" #davidbeckham #victoriabeckham #harperbeckham #vacationworkout

Публикация от beckhamonly (@beckhamonly)

Официально: определена дата и место свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Отметим, что Виктория и Дэвид Бекхэмы - одна из самых известных пар в мире. В сети регулярно ходят слухи о том, что Виктория и Дэвид Бекхэмы собираются разводиться. Хотя семейные фото в соцсетях доказывают обратное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Трамп провел &quot;отличную встречу&quot; с премьер-министром Индии
Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Всепрощающая мать Тереза: начало духовного пути в удивительных снимках
Всепрощающая мать Тереза: начало духовного пути в удивительных снимках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь