Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса:Стройная украинская певица поделилась архивным фото в купальном костюме, на котором смогла засветить свои красивые формы тела.

Поскольку летний отпуск Оли Поляковой завершился несколько недель назад, все, что ей остается за несколько дней до осени – это публиковать фотографии с моря на странице в Instagram.

Однако, как отметила украинская поп-дива, она не скучает по лету и не рекомендует этого делать своим поклонникам, так как в жизни есть другие вещи, из-за которых можно нервничать.

Париться (волноваться, – LifeStyle 24) по поводу того, что лето проходит, не стоит, жизнь проходит – вот это засада,

– написала Оля Полякова.

На фото соблазнительная певица позировала сидя на белом кожаном диване на фоне моря. Она соблазнительно подняла ногу, а также повернулась к камере боком, чтобы лучше подчеркнуть свою тонкую талию. Несмотря на то, что на ней был сплошной купальник, ей удалось отлично похвастаться своей стройностью.