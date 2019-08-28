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Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике
Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике

Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике

Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике
03:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Стройная украинская певица поделилась архивным фото в купальном костюме, на котором смогла засветить свои красивые формы тела.

Поскольку летний отпуск Оли Поляковой завершился несколько недель назад, все, что ей остается за несколько дней до осени – это публиковать фотографии с моря на странице в Instagram.

Однако, как отметила украинская поп-дива, она не скучает по лету и не рекомендует этого делать своим поклонникам, так как в жизни есть другие вещи, из-за которых можно нервничать.

Париться (волноваться, – LifeStyle 24) по поводу того, что лето проходит, не стоит, жизнь проходит – вот это засада,

– написала Оля Полякова.

В новой роли: Оля Полякова станет продюсером кинокомедии "Звезды за обменом"

На фото соблазнительная певица позировала сидя на белом кожаном диване на фоне моря. Она соблазнительно подняла ногу, а также повернулась к камере боком, чтобы лучше подчеркнуть свою тонкую талию. Несмотря на то, что на ней был сплошной купальник, ей удалось отлично похвастаться своей стройностью.

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