Одни кости: похудевшая Мила Кунис прошлась по улицам мегаполиса

Милу Кунис вне красных дорожек можно легко принять за девушку-подростка, а не за голливудскую звезду и маму двоих детей. В повседневной жизни актриса отдает предпочтение casual look'ам.

На этот раз папарацци подловили Милу в Лос-Анджелесе. Для прогулки в одиночестве Кунис собрала волосы в пучок и надела короткие джинсовые шорты и свободную белую футболку.

Напомним, что в конце июля Мила Кунис и ее муж Эштон Катчер решили разыграть своих поклонников. Звездная пара огласила о разводе. Но это была всего лишь шутка.

HQ pictures of #MilaKunis at Alfred's Coffee in Studio City on August. 26 https://t.co/7m90giNGka pic.twitter.com/yTcMyIqHPU

— MILAUPDATE (@MilaUpdate) August 27, 2019