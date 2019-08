Известные американские космонавтки стали куклами "Барби" (Фото)

Культовые игрушки Барби, которые берут свое начало еще в 1950-х годах, приобретают новый вид и потрясающе совершенствуются. Да, для новых моделей создатели куклы выбирают персонажей, которых знают в каждом уголке мира.

Ранее мы писали, что для новых моделей хорошо известного прототипа выбрали героев фильма "Звездные войны". Кукла Барби превратилась в героинь фильма “Звездные Войны”: невероятные фото В предыдущей коллекции появилось три новых куклы в образах принцессы Леи, Дарт Вейдера, а также робота R2-D2. Теперь на сайте Mashable сообщили, что любимая игрушка миллионов получила два новых образа.

Стоит добавить, что вторую в магазинах, где она была представлена, раскупили почти сразу, поэтому компания Mattel работает над новой партией.

We’re adding two courageous women to the #Barbie Inspiring Women Series – Civil Rights activist, Rosa Parks, and the first American woman to fly in space, Sally Ride.

Barbie Sally Ride doll: @Target

Barbie Rosa Parks doll: @Walmart

Or pre-order now: https://t.co/mnRXP0Sro3 pic.twitter.com/hZIdchCV1p

— Barbie (@Barbie) August 26, 2019