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Известные американские космонавтки стали куклами "Барби" (Фото)

Известные американские космонавтки стали куклами "Барби" (Фото)
08:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Барби превратилась в первую космонавтку в истории США Салли Райд, а также активистку, выступавшую за соблюдение гражданских прав, Розу Паркс.

Культовые игрушки Барби, которые берут свое начало еще в 1950-х годах, приобретают новый вид и потрясающе совершенствуются. Да, для новых моделей создатели куклы выбирают персонажей, которых знают в каждом уголке мира. 

Ранее мы писали, что для новых моделей хорошо известного прототипа выбрали героев фильма "Звездные войны". Кукла Барби превратилась в героинь фильма “Звездные Войны”: невероятные фото В предыдущей коллекции появилось три новых куклы в образах принцессы Леи, Дарт Вейдера, а также робота R2-D2. Теперь на сайте Mashable сообщили, что любимая игрушка миллионов получила два новых образа.

Стоит добавить, что вторую в магазинах, где она была представлена, раскупили почти сразу, поэтому компания Mattel работает над новой партией. 

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Куклы в образах этих женщин вошли в серию под названием "Женщины, которые вдохновляют Барби". К той же коллекции добавили игрушку в образе мексиканской художницы Фриды Кало и первой женщины-летчицы Амелии Эрхарт.

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Барби, Знаменитость, Кукла Барби, Американская космонавтка, Известная активистка.
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