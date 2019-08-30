"Беременная" Николь Кидман показала округливший животик (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ходят слухи, что этим летом Николь Кидман снова забеременела.

Пока актриса и ее муж не комментируют подобные заявления, но с удовольствием делятся с фолловерами весьма интригующими фотографиями.

В июле западные СМИ сообщили, что 52-летняя Николь Кидман ждет еще одного ребенка. Если верить инсайдерам, актрисе удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО - причем сразу же, после первой попытки.

"Забеременеть в таком возрасте без какого-либо медицинского вмешательства практически невозможно. Николь просто счастлива, что ей не пришлось месяцами проходить процедуры ЭКО. Это настоящее чудо", - говорил аноним. Конечно же, ни Кидман, ни ее супруг никак не прокомментировали подобные заявления - новости о том, что они ждут третьего ребенка, появляются чуть ли не каждый год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Taking in the view today Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 17 Авг 2019 в 5:06 PDT

Вполне возможно, что новая "порция" слухов о пополнении в знаменитом семействе вскоре бы сошла на "нет". Однако на днях актриса выложила в свой микроблог фото, на котором можно разглядеть явные изменения ее фигуры.

И хотя на снимке Николь стоит вдали от камеры, вполне четко видно, что она придерживает округлившийся живот руками, как это обычно делают беременные женщины.

Поклонники засыпали Кидман вопросами о ее интересном положении - но все они остались без ответов. Вполне возможно, что на самом деле знаменитость и не беременна, а на фото она просто позирует в свободном платье. В любом случае, истинное положение вещей мы узнаем лишь через время.