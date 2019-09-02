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Бывшая супруга Брэда Питта заплатила за свидание с неизвестным мужчиной $750 тысяч

Бывшая супруга Брэда Питта заплатила за свидание с неизвестным мужчиной $750 тысяч
15:18 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон не теряет время в поисках нового мужа.

Только совсем недавно мы узнали, что американской актрисы Дженнифер Энистон могло бы не быть в сериале "Друзья". Во время старта работы над сериалом "Друзья" Дженнифер Энистон уже снялась в комедии канала CBS Muddling Through, которая в итоге не вышла в эфир.

А теперь зарубежные СМИ пишут, что актриса, которая развелась полтора года назад со своим вторым супругом Джастином Теру, заплатила брачному агентству, обслуживающему влиятельных клиентов, 750 тысяч долларов за свидание с подходящим мужчиной. Уточним, что этот же мужчина заплатил аналогичную сумму за знакомство с Энистон.

Дженнифер Энистон хватило первого свидания, чтобы закрутить роман. К сожалению, имя счастливчика пока неизвестно, но оговаривается, что он состоятельный бизнесмен, не имеющий дело к шоу-бизнесу.

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Ранее сообщалось о том, что в сети появился первый тизер-трейлер сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Apple, которая в последнее время уверенно пытается составить конкуренцию Netflix и Amazon, сразу заказала два 10-серийных сезона. Уизерспун и Энистон не только исполнят ведущие партии, но и выступят сопродюсерами.

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Все по теме:

Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джастин Теру, Свидание, Брачное агентство.
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