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Потап опубликовал провокационные фото со своей супругой (Фото)

Потап опубликовал провокационные фото со своей супругой (Фото)
14:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский продюсер не стесняется выражать свои чувства на всеобщее обозрение.

На своей официальной странице в Instagram Потап (Алексей Потапенко) выложил новый снимок, на котором Настя Каменских выглядит очень сексуально. А все благодаря концертному наряду украинской певицы.

В кадре Каменских появилась в черном полупрозрачном боди и шляпе в стиле БДСМ, украшенной жемчужинами. На одном из фото поп-звезда слилась в поцелуе с мужем.

Подписчикам очень понравилась провокационная фотография украинской звездной пары: "Потап и Настя.......куча щастя", "Настюшка - красотка, неимоверная!!", "Такое счастье на лицах", "Вы супер! Желаю Вам счастья, любви и море позитива!", "Вав яка пара крута люблю їх безмежно".

 
 
 
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@kamenskux #wifey #icy #nk

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Напомним, что украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Популярная Настя Каменских в плотном концертном графике нашла время, чтобы заняться йогой. Первые занятия понравились певице, поэтому она решила продолжить осваивать этот новый "мир". Как оказалось, артистка это делает для здоровья.

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Настя Каменских, Фото, Потап, Алексей Потапенко.
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