Потап опубликовал провокационные фото со своей супругой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский продюсер не стесняется выражать свои чувства на всеобщее обозрение.

На своей официальной странице в Instagram Потап (Алексей Потапенко) выложил новый снимок, на котором Настя Каменских выглядит очень сексуально. А все благодаря концертному наряду украинской певицы.

В кадре Каменских появилась в черном полупрозрачном боди и шляпе в стиле БДСМ, украшенной жемчужинами. На одном из фото поп-звезда слилась в поцелуе с мужем.

Подписчикам очень понравилась провокационная фотография украинской звездной пары: "Потап и Настя.......куча щастя", "Настюшка - красотка, неимоверная!!", "Такое счастье на лицах", "Вы супер! Желаю Вам счастья, любви и море позитива!", "Вав яка пара крута люблю їх безмежно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kamenskux #wifey #icy #nk Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 1 Сен 2019 в 10:11 PDT

Напомним, что украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Популярная Настя Каменских в плотном концертном графике нашла время, чтобы заняться йогой. Первые занятия понравились певице, поэтому она решила продолжить осваивать этот новый "мир". Как оказалось, артистка это делает для здоровья.