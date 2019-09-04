Мелисса Бенойст вышла замуж за Криса Вуда (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звездная пара не стала тянуть и спустя полгода после помолвки сыграла свадьбу.

В этом феврале Мелисса Бенойст с радостью сообщила поклонникам о том, что обручилась со своим возлюбленным и коллегой по сериалу "Супергерл" Крисом Вудом.

По данным издания People, Мелисса и Крис обменялись свадебными клятвами в понедельник в городе Охай, штат Калифорния.

Они выбрали прекрасное место для свадьбы, очень тихое и спокойное. Сама церемония была довольно короткой, но аплодисменты и поздравления были оглушительными. Они накрыли столы в роще, украсили все свечами и фонариками. Со стороны все выглядело так, будто гости пришли на элегантную вечеринку на свежем воздухе, — рассказал инсайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram not from our wedding BUT IT WILL BE SOON Публикация от Chris Wood (@christophrwood) 10 Фев 2019 в 4:43 PST

Напомним, в 2015 году влюбленных свел сериал "Супергерл" на канале CW. Бенойст исполняла главную женскую роль, а Вуд играл ее возлюбленного. Их роман начался лишь в 2017 году, когда актриса развелась с коллегой, звездой сериала "Хор" Блейком Дженнером. Со временем актеры перенесли свою экранную любовь в реальность, но если история Кары Дэнверс и Мон-Эла уже закончилась, то семейная жизнь Мелиссы и Криса только начинается.