История успеха Фредди Меркьюри (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Песня "Bohemian Rhapsody", написанная Фредди, была признана "Лучшей песней тысячелетия", а в 2002 году была названа самой любимой поп-композицией британцев за всю историю музыки.

5 сентября 1946 родилась, без преувеличения, величайшая легенда музыки – Фаррух Булсара, которого весь мир знает под псевдонимом Фредди Меркьюри. Он был одим из самых невероятных представителей британского рока и лидером всемирно известной группы The Queen.

Талантливыелюди талантливы во всем. В десять лет Меркьюри стал чемпионом школы по настольному теннису, в двенадцать – получил кубок за победу в юношеском многоборье, а такжеграмоту "за преуспеваниево всех науках и искусствах", а ужевсего в 12 лет вместес друзьями создал свою первую группу The Hectics, которая играла на школьных мероприятиях.

Я небуду рок-звездой, я стану легендой,– именно так Фредди Меркьюри когда-то сам определил свою судьбу и каждый день проживал так, чтобы это было явью.

В 25 музыкант создал всемирноизвестную The Queen, названиедля которой, а такжеэмблему, состоящую из знаков зодиака участников группы, создал сам, и в тот жегод официально сменил имя и фамилию.

Ужечерез болеечем десятилетиепослесоздания группы, в 1981 году, сборник лучших хитов The Queen Greatest Hits стал самым продаваемым британским альбомом в истории музыки (более25 миллионов копий), а 23 мая 2006 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому восьмикратно платиновый статус.

Крометого, синглы The Queen занимали первую строчку британского чарта синглов на протяжении четырех десятилетий подряд с 1970-х годов.

Неменеежеизвестные"We Are The Champions" и "We will, we will rock you" вошли в список самых популярных песен в мире, а "We Are The Champions" стала неофициальным гимном победителей крупных спортивных соревнований. Сам жеФредди Меркьюри признан одним из величайших вокалистов всех времен (по версии журнала Rolling Stone).

Помимо сольной работы и работы в группе, Фредди Меркьюри вместес Майклом Джексоном когда-то могли выпустить совместную песню. Они записали четыредемо-версии, но, к сожалению, ни одна из них в итогенестала их общим хитом. Оба артиста ссылались на загруженность и невозможность найти свободноевремя для полноценной совместной работы.

В 1981 году с невероятным рок исполнителем Дэвидом Боуи Меркьюри выпустил сингл Under Pressure. И хотя музыканты никогда невыполняли его вместена концертах, он имел огромный успех и попал на первыеместа в британских чартах.

ТакжеФредди Меркьюри упоминается в предсмертной запискеКурта Кобейна: лидер Nirvana говорит о своем восхищении коллегой, его способностью принимать любовь публики.

Меркьюри был по истиневыдающимся музыкантом, однако на 45-м году он ушел из жизни из-за болезни – буквально за несколько дней до смерти Фредди и его менеджер сообщили о том, что певец болен СПИДом. Певец распорядился передать всеправа на песню "Bohemian Rhapsody" фонду Теренса Хиггинса, созданному для противостояния ВИЧ и СПИД.

Через 5 лет послесмерти легенды в швейцарском городеМонтребыл открыт памятник Фредди Меркьюри. 18 июня 2003 года состоялось открытиеещеодного в ЛондоневозлеDominion Theatre. А позже, в 2016 году, в его честь назвали один из астероидов в главном астероидном поясе(область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера), который теперь называется Asteroid 17473 Freddiemercury.

Клип Queen – Who Wants To Live Forever:

Популярность персоны Фредди Меркьюри особенно возросла в 2018 году, так как тогда состоялась премьера долгожданной биографической ленты "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody). В ней режиссер Декстер Флетчер, который послескандала с режиссером Брайаном Сингером, принял на себя всю работу над созданием киноленты, сумел показать жизнь и творчество лидера группы Queen и сделал особый акцент на последнем масштабном концерте, который состоялся на стадионе"Уэмбли" в Лондонев 1985 году . Вскорепослеэтого выступления Фредди и узнал о своем смертельном заболевании, хотя в фильмепоказали, что об этом он знал ещедо концерта. Кинолента получила широкую огласку, а Рами Малек, который исполнил роль музыканта, получил статуэтку Оскар за лучшую мужскую роль. Кромеэтого, фильм получил 3 других Оскара – за "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучший монтаж звука". Фильм "Богемная рапсодия" такжестал лауреатом двух премий Золотой глобус и двух премий Гильдии киноактеров США.

"Богемная рапсодия" 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

Напомним, что оригинал песни "Higher Love" был выпущен в 1986 году, а через четырегода Хьюстон записала собственную версию. Уитни спела композицию в 1990 году, когда ездила с туром по стране, но много сторонников никогда неслышали еев исполнении певицы.