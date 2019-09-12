Названа причина смерти 18-летней сестры экс-солиста One Direction (Фото)

Новости шоу бизнеса:Выяснилось, что сердце девушки просто не выдержало высокой дозы наркотиков и препаратов.

В начале этого года СМИ сообщили шокирующую новость для фанатов Луи Томлинсона — его сестра Фелисити скоропостижно скончалась в возрасте 18 лет. Сразу после смерти медики сообщили, что у начинающей модели случился сердечный приступ. Многим это показалось странным, ведь проблем со здоровьем у Фелисити не было.

Коронер Ширли Рэдклифф рассказала, что в крови модели были обнаружены следы кокаина, ксанакса и обезболивающего средства оксиконтина. По словам Рэдклифф, такая комбинация для 18-летнего организма оказалась "фатальной".

О смерти Фелисити сообщило издание The Sun. По данным таблоида, 13 марта модели стало плохо, и один из ее друзей вызвал скорую помощь. К сожалению, медики не успели ее спасти, и она скончалась в своей лондонской квартире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Up early... forgot to wish insta a happy new year Публикация от Félicité Tomlinson (@felicitegrace) 7 Янв 2019 в 10:47 PST

Луи, который в 2016 году потерял мать, нарушил молчание лишь через месяц. Он поблагодарил поклонников за слова поддержки и объявил, что вернулся в студию для записи новых песен. После оглашения причины смерти сестры таблоиды вновь обратились к музыканту за комментариями, но Томлинсон отказался выходить на связь с журналистами.

Друзья Фелисити предполагают, что употребление наркотиков и обезболивающих препаратов было вызвано депрессией из-за смерти матери.

Когда ее мама умерла, она ушла в себя. Я все еще часто ее видел, но она стала замкнутой. Из веселой и смешливой девушки она превратилась в фитнес-одержимую, — рассказал один из ее знакомых.