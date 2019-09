Помолодевшая Рене Зеллвегер появилась на премьере своего фильма "Джуди" (Фото)

Рене Зеллвегер, которая в последнее время стала чаще радовать нас своими выходами на красных дорожках, вновь покоряет публику невероятно свежим и светлым образом.

В крупнейшем городе Канады, Торонто, состоялась премьера байопика под названием "Джуди", где главную роль исполнила американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер. Уточним, что актриса воплощает историю жизни лауреатки премии "Золотой глобус" и двукратную номинантку на премию "Оскар", американскую певицу и актрису Джуди Гарленд.

Для премьеры фильма Рене Зеллвегер выбрала очень нежное, голубое платье, которое не закрывало плеч актрисы, а только подчеркнуло естественную женственность Зеллвегер.

Somewhere over the , Renée Zellweger is teaching a lesson on power posing. #TIFF19

Актриса была в хорошем настроении и радовала своей улыбкой гостей премьерного показа.

A night to remember! Take a look at these photos of Renée Zellweger and cast at the screening and after party of #JudyTheFilm from #TIFF19. pic.twitter.com/87wDUqEpzg

— Judy (In Theaters Sept 27) (@JudyTheFilm) September 11, 2019