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Помолодевшая Рене Зеллвегер появилась на премьере своего фильма "Джуди" (Фото)

Помолодевшая Рене Зеллвегер появилась на премьере своего фильма "Джуди" (Фото)
14:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В Торонто прошла премьера киноленты о легендарной актрисе и певице Джуди Гарленд.

Рене Зеллвегер, которая в последнее время стала чаще радовать нас своими выходами на красных дорожках, вновь покоряет публику невероятно свежим и светлым образом.

В крупнейшем городе Канады, Торонто, состоялась премьера байопика под названием "Джуди", где главную роль исполнила американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер. Уточним, что актриса воплощает историю жизни лауреатки премии "Золотой глобус" и двукратную номинантку на премию "Оскар", американскую певицу и актрису Джуди Гарленд.

Для премьеры фильма Рене Зеллвегер выбрала очень нежное, голубое платье, которое не закрывало плеч актрисы, а только подчеркнуло естественную женственность Зеллвегер.

Актриса была в хорошем настроении и радовала своей улыбкой гостей премьерного показа.

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Напомним, ранее сообщалось, что Рене Зеллвегер попала на обложку нового выпуска журнала New York Magazine. 50-летняя актриса не побоялась предстать перед читателями без макияжа и ретуши, а также показать свои морщинки, которые никак не портят лицо голливудской дивы.

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Торонто, Американская актриса, Рене Зелльвегер, Джуди.
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