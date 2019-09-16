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Не сдержал гнева: бывшего бойфренда Шарлиз Терон арестовали

Не сдержал гнева: бывшего бойфренда Шарлиз Терон арестовали
19:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf-EPA

Новости шоу бизнеса:46-летний ирландский актер Стюарт Таунсенд попал за решетку из-за того, что во время ссоры со своей женой не смог сдержать гнева.

В ссору горячей пары, которая переросла в драку, была вынуждена вмешаться местная полиция.

О громком домашнем скандале, который возник между Стюартом Таунсендом и его женой Агатой Арайей, сообщает издание TMZ. В источнике говорится, что соседи голливудской звезды вызвали полицию Санта-Моники, потому что слышали громкие крики из его дома.

Правоохранители прибыли на место происшествия в разгар семейной ссоры. Разгоряченных супругов едва разняли сотрудники полиции. Во время допроса им удалось выяснить, что драка – результат словесной перепалки.

Как отметила супруга актера, который известен благодаря 9-летнему роману с Шарлиз Терон, он долго и сильно держал ее за руки, несмотря на ее просьбы отпустить. Все остальные детали ссоры супруги решили сохранить в тайне. По словам Агаты, муж попросил ее не выносить сор из избы.

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Однако, несмотря на молчание любимой, Стюарт Таунсенд все равно будет отвечать за содеянное. Ранее его уже брали под стражу за бытовое насилие. Также 46-летний актер будет нести ответственность за уговоры сокрытия преступления.

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Шарлиз Терон, Арест, Актер, Стюарт Таунсенд.
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