Меган Фокс призналась, почему разрешает сыновьям носить платья (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса рассказала о необычных предпочтениях своих детей.

Только в июле этого года голливудская актриса и фотомодель Меган Фокс попала в объектив папарацци во время семейной прогулки. Тогда звезда "Трансформеров" со своим мужем, актером Брайаном Остином Грином, а также ее тремя сыновьями совершила выход за покупками. Ничего в этом странного и необычного нет, кроме того, что дети знаменитости были одеты в женские наряды.

Подобная тенденция в Голливуде набирает все больше оборотов. Такие звездные мамочки как Шарлиз Терон и Наоми Уоттс также не против самовыражения своих сыновей и свободы одеваться так, как им нравится.

Что до детей Меган Маркл, то особую любовь к девичьим нарядам проявляет старший сын голливудской красотки Ноа. Несмотря на столь экстравагантный вкус, Фокс признается, что мальчик часто испытывает сложности в общении со своими однокурсниками.

"Ноа любит одеваться сам, и иногда ему нравится носить платья. Несмотря на то, что наша школа достаточно либеральная, все равно находятся сверстники, которые говорят ему: "Мальчики не носят платья, мальчики не носят розовое". Сейчас мы проходим через это, и я пытаюсь научить его быть уверенным в себе, не смотря на то, что говорят другие", - комментирует Меган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Halloween Публикация от Megan Fox (@meganfox) 1 Ноя 2018 в 10:54 PDT

Стоит заметить, что отец мальчика, звезда популярного сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин, совсем не против такого восприятия своего сына. Мужчина уверен, что своими выходами Ноа никому не мешает, и это только личное дело самого мальчика.