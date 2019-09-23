Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Моника Беллуччи с новой прической посетила очередное светское мероприятие.

54-летняя итальянская актриса и модель решилась на кардинально смелый шаг.

Моника Беллуччи, которая еще совсем недавно рассталась со своим молодым 36-летним возлюбленным, художником Николасом Лефевром, обрезала свои роскошные длинные волосы.

Легендарная знаменитость на днях посетила модный показ Dolce & Gabbana.

На мероприятии для своего нового образа Беллуччи решила выбрать строгий белый костюм, а также прозрачную черную блузку. Среди аксессуаров больше акцентировали внимание классические черные очки.

Sempre meravigliosa Monica Bellucci! La star era alla sfilata di Dolce & Gabbana. Ecco gli scatti https://t.co/GvzxmU4Bly pic.twitter.com/ZME97DoEl5 — Vogue Italia (@vogue_italia) September 22, 2019

Поклонникам звезды фильма "Малена" пришлась по душе стильные изменения во внешности актрисы. Видимо, новая прическа все-таки сулит позитивным изменениям в жизни как голливудским звездам, так и простым людям.

Напомним, что на Венецианском кинофестивале, который прошел в этом году, Моника Беллуччи со своим бывшим супругом, актером Венсаном Касселем, представили совместный проект под названием "Необратимость".