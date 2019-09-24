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Принц Уильям оказался фанатом сериала "Убивая Еву": какие сериалы еще предпочитают члены Королевской семьи

Принц Уильям оказался фанатом сериала "Убивая Еву": какие сериалы еще предпочитают члены Королевской семьи
16:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Недавно стало известно, что член королевской семьи является поклонником сериала "Убивая Еву".

Особенно Уильяму понравился финал второго сезона. В честь этого организаторы выставки BAFTA, знающие о любви принца к сериалу, подарили ему пижаму убийцы Вилланель.

Роль талантливого киллера в "Убивая Еву" сыграла Джоди Комер. Сама актриса была в искреннем восхищении от происходящего. И это неудивительно, ведь поклонник сериала из королевской семьи не может не порадовать. В интервью на красной дорожке "Эмми" Джоди даже задалась вопросом, откуда у принца есть время на сериалы?

Но, несомненно, ей было очень приятно услышать такую новость. Также актриса пошутила, что другие члены королевской семьи тоже вполне могут быть поклонниками "Убивая Еву".

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Британский телесериал рассказывает о том, как специалист службы безопасности Ева Поластри преследует наемную убийцу Вилланель. Кстати, Джоди Комер за свою роль киллера получила не только признание принца Уильяма, но и премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Стоит отметить, что принц Уильям не единственный член королевской семьи, который интересуется сериалами. Например, королева Елизавета II любит пересмотреть детектив "Чисто английское убийство", а герцоги Кембриджские пристально следили за "Игрой престолов". Говорят, что во время экскурсии на съемочную площадку они даже решили допросить актеров и узнать, что произойдет в финале сериала.

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Принц Уильям, Дети, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизаветы II, Знаменитость, Герцог, Шарлотта, Джордж, Принца Уильяма.
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