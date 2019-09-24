Принц Уильям оказался фанатом сериала "Убивая Еву": какие сериалы еще предпочитают члены Королевской семьи

Новости шоу бизнеса:Недавно стало известно, что член королевской семьи является поклонником сериала "Убивая Еву".

Особенно Уильяму понравился финал второго сезона. В честь этого организаторы выставки BAFTA, знающие о любви принца к сериалу, подарили ему пижаму убийцы Вилланель.

Роль талантливого киллера в "Убивая Еву" сыграла Джоди Комер. Сама актриса была в искреннем восхищении от происходящего. И это неудивительно, ведь поклонник сериала из королевской семьи не может не порадовать. В интервью на красной дорожке "Эмми" Джоди даже задалась вопросом, откуда у принца есть время на сериалы?

Но, несомненно, ей было очень приятно услышать такую новость. Также актриса пошутила, что другие члены королевской семьи тоже вполне могут быть поклонниками "Убивая Еву".

Британский телесериал рассказывает о том, как специалист службы безопасности Ева Поластри преследует наемную убийцу Вилланель. Кстати, Джоди Комер за свою роль киллера получила не только признание принца Уильяма, но и премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Стоит отметить, что принц Уильям не единственный член королевской семьи, который интересуется сериалами. Например, королева Елизавета II любит пересмотреть детектив "Чисто английское убийство", а герцоги Кембриджские пристально следили за "Игрой престолов". Говорят, что во время экскурсии на съемочную площадку они даже решили допросить актеров и узнать, что произойдет в финале сериала.