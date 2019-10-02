Настя Ивлеева впервые рассказала о своей свадьбе с рэпером Элджеем

Новости шоу бизнеса:Известная 28-летняя телеведущая и блогер официально стала женой 25-летнего рэпера Элджея.

В августе 2019 года подписчики сумели разглядеть на безымянном пальце артистки обручальное кольцо. Знаменитость долгое время не давала никаких комментариев, только опубликовала в Instagram фото музыканта с краткой подписью "муж".

На данный момент Анастасия решила, что пришло время раскрыть все карты. Таким образом она поделилась подробностями свадьбы и рассказала, что церемония бракосочетания прошла в узком кругу, без пышных торжеств и гуляний. Молодожены также решили не тратить деньги на наряды и поженились в повседневной одежде.

"Не было ни большой, ни маленькой свадьбы — было все очень скромненько. Платья у меня не было. Это было не банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать", — призналась Ивлеева.

Артистка также рассказала, что ее возлюбленный сделал предложение руки и сердца именно в ее день рождения, 8 марта. Это стало неожиданным сюрпризом, ведь замуж она пока не собиралась.

"Он сделал предложение на мой день рождения, не ожидала. Я человек, который в последнюю очередь думает о замужестве, я — "работолюб", и для меня это было неожиданно", — сказала Настя и добавила, что пока они с мужем детей не планируют.