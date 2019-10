Отцу Бейонсе диагностировали рак (Видео)

В семье американской певицы Бейонсе произошла беда – ее родному отцу Мэттью Ноулзу диагностировали рак груди. О таком тяжком недуге мужчина рассказал сам.

Во время одного из интервью 67-летний мужчина рассказал, как борется с таким диагнозом и как его поддерживают родные. Как сообщается, рак груди у мужчин встречается крайне редко – в 99% случаев им болеют женщины.

Известно, что Мэттью Ноулз – профессионал в сфере звукозаписи и даже в 2011 году выполнял обязанности менеджера Бейонсе.

COMING UP: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA. pic.twitter.com/Q2cFMebiY9

— Good Morning America (@GMA) October 2, 2019