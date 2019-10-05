Интимные подарки для Нигана: Джеффри Дин Морган рассказал о нюансах звездной жизни (Фото)

Новости шоу бизнеса:Никаких пряников: поклонники задаривают актера, сыгравшего роль брутального Нигана, кнутами.

Вам уже исполнилось 18? если нет, то о просьбах фанатов в адрес Джеффри Дина Моргана вам лучше не знать. Вдохновившись брутальным экранным образом актера, который, облачившись в кожу, размахивает своей битой, некоторые из них заявили, что были бы не против вступить с ним в сексуальную связь.

Причем, очевидно, речь шла об отношениях в духе БДСМ, ведь предложения, поступившие в адрес актера, подкреплялись кнутами под видом подарков. Сам Морган предположил, что всему виной вид его героя Нигана, который выглядит как человек, способный доминировать.

Но и это еще не все. Ненасытные фанаты покусились на святое – биту Люсиль, которая выступает фирменным оружием персонажа. Причем предложили провернуть с ней нечто такое, что повергло актера в шок. Он сообщил, что "в ответ на эту просьбу выполнил математические вычисления в голове" и был крайне смущен.

"Так что да, у меня очень страстные поклонники, очень", – заметил Морган.

Впрочем, странное поведение фанатов для него уже не новость. В прошлом году актер был вынужден обратиться к подписчикам в своем профиле в Twitter и попросить их прекратить появляться в его доме без приглашения.

"Это грубо и жутко", – написал в своем посте женатый отец двоих детей.

Также звезда "Ходячих мертвецов" признался, что из-за экранного образа злодея ему уже пришлось столкнуться с реальной ненавистью. Морган отметил, что он, конечно, "не суперхороший парень все время", но и совсем не тот персонаж, которого играет в сериале. Актер поделился, что те, кто давно наблюдает за его карьерой и видели его в положительных ролях, не так резко реагируют на образ Нигана, как люди, для которых "Ходячие мертвецы" стали первым знакомством с его талантом.

Оценить великолепную актерскую игру и новый виток событий в постапокалиптическом мире можно будет совсем скоро. 10 сезон "Ходячих мертвецов" стартует уже завтра, 6 октября.