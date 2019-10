Знай наших: украинская художница заняла призовое место в британском шоу талантов

Новости шоу бизнеса:Первая победительница шоу "Україна має талант" художница Ксения Симонова заняла почетное третье место в шоу Britain’s Got Talent.

Ранее девушка заняла почетное третье место в американском шоу "America’s Got Talent". О своей победе Ксения сообщила на странице в Facebook.

Ксения создает красивые и трогательные истории из песка своими руками. Она является самой популярной песочной художницей в интернете.

Одно из самых волнующих ее выступлений - это дань уважения принцессе Диане - "Always in our hearts", которое она исполнила на финале конкурса талантов. Песок и искусственный снег: это все что нужно было Ксении для невероятного трогательной истории о жизни и влиянии "королевы сердец".

С самого детства, по словам девушки, с момента гибели леди Ди, у нее была мечта почтить память всеобщей любимицы.

"Мое выступление было посвящено принцессе Диане. Для меня она идеальная леди, символ доброты и сострадания", - написала Симонова.

Хотя Ксения и не выиграла шоу, но она завоевала сердца людей во всем мире, как и ее любимая принцесса Ди.