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Среда, 09.10.2019
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Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
20:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри заинтриговал поклонников совместной работой с известным певцом Эдом Шираном.

Последние несколько дней общественность обсуждает лишь войну принца Гарри и Меган Маркл с таблоидами. Пару часов назад герцог Сассекский дал поклонникам возможность отвлечься от скандалов, опубликовав в официальном Instagram-профиле интригующий ролик с Эдом Шираном.

В небольшом видео британский исполнитель стучится в дверь, пока дверной звонок исполняет «Боже, храни королеву». Навстречу Ширану выходит принц Гарри, и, глядя на певца, шутит: Словно в зеркало смотрюсь.

Эд просит разрешения занести камеры в дом, герцог соглашается, и после появляется надпись: "Завтра, 10 октября".

 
 
 
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Coming soon... @teddysphotos  #WMHD

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

10 октября — Всемирный день психического здоровья. Напомним, несколько дней назад стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл объединятся с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон для озвучки рекламной кампании Национальной службы здравоохранения Англии, занимающейся проблемами психического здоровья.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцы Уильям и Гарри объединились ради одной цели (Видео)

Вероятно, Эд Ширан присоединится к персональному проекту герцогов Сассекских. О результате их сотрудничества станет известно уже завтра. А пока подписчики Гарри и Меган выражают свой восторг от объединения двух любимцев Британии. "Два моих рыжих любимца вместе. Идеально", "Не могу дождаться завтрашнего дня", "Кажется, я сплю", — написали фолловеры.

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Все по теме:

Принц Гарри, Эд Ширан, Королевская семья, герцог Сассекский.
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