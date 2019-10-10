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Четверг, 10.10.2019
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"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
21:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:8 выпуск шоу состоится уже 13 октября.

Вечером 13 октября в эфире 8 выпуска шоу Танці з зірками-2019 ждут особенного гостя. На программу вернется знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис. В феврале 2020 года артисту исполнится 90 лет. Насколько известно, Чапкис займет место за судейским столом проекта, где точно также тринадцать лет назад давал наставления его звездным участникам. Темой 8 выпуска шоу станет "Битва за жизнь".

"Столько лет прошло с первых Танців з зірками. Для меня возвращение в проект очень символично, ведь я снова погружусь в ту знакомую мне атмосферу, - отметил артист.

Как отметил балетмейстер, он намерен судить выступления справедливо, при этом будет стараться никого не обидеть: "Мои коллеги уже успели оценить старания участников и увидеть, кто как работает. Я встречу пары впервые, все их выступления будут для меня новыми". Выйдет ли на паркет Григорий Чапкис, пока не известно. 

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Тем не менее, авторы шоу очень рады возвращению на проект всеми любимого артиста. Пусть это и будет на один лишь эфир.

Напомним, предыдущий 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019 стал экватором нового сезона. По традиции в этом эфире никто из участников его не покинул.

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Знаменитости, Хореограф, Легенда, Жюри, 8 выпуск, Танці з зірками, Танці з зірками 2019, Григорий Чапкис, Легенда паркета.
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