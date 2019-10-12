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А почему бы и нет: как выглядели еще два свадебных наряда Хейли Бибер

А почему бы и нет: как выглядели еще два свадебных наряда Хейли Бибер
16:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В сети появились фото второго и третьего образа звездной невесты.

Около двух недель назад американские селебрити праздновали свадьбу поп-певца Джастина Бибера и популярной модели Хейли Болдуин. Образ звездной невесты был едва ли не самой обсуждаемой темой за последние несколько месяцев. И здесь 22-летней блондинке удалось удивить своих фанатов.

Сразу через несколько дней после свадьбы Хейли Бибер рассекретила свой подвенечный образ, опубликовав на своей странице в инстаграме первые фото с официальной части. Однако, как оказалось позже, роскошное платье с длинным шлейфом из органзы, которое специально для Хейли создал директор бренда Off-White Вирджил Абло, было не единственным ее нарядом в день празднования.

На вечеринке, которая проходила в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff, Хейли появилась в белоснежном шелковом платье от бренда Ralph & Russo. Оно выделялось изящным кроем на груди, а также сексуальным разрезом от бедра. Второй по счету свадебный образ жены Джастина Бибера завершили босоножки с тонкими полосками на каблуках от Jimmy Choo.

 
 
 
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#HaileyBieber  #VeraWang  Palmetto Bluff, Nam Carolina! Photos: @stylememaeve #ellevietnam #HaileyBieber #JustinBieber #weddingdress

Публикация от ELLE Vietnam (@ellevietnam)

Свершилось: Джастин Бибер и Хейли Болдуин на свадебной церемонии (Фото)

А для третьего выхода к гостям виновница торжества выбрала платье молочного оттенка от Vera Wang. Что интересно, третье платье также было создано из шелка, однако отличалось от второго фасоном пошива. Ноги невесты были прикрыты, зато друзья Хейли Бибер оценили ее красивое декольте благодаря глубокому вырезу. Также в конце празднования жена Джастина Бибера решила зажечь танцпол, поэтому выбрала для себя комфортную обувь – белые кроссовки.

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Свадьба, Джастин Бибер, Невеста, Стиль, Образ, Наряд, Хейли Бибер.
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