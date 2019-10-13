Настоящая хищница: Рианна поразила формами в леопардовом платье

Известная барбадосская певица Рианна решила попробовать себя в новом амплуа – она выпустила свою фото-биографию. Однако на презентацию первой книги 31-летняя звезда пришла в образе настоящей хищницы, но точно не литератора.
Накануне, 11 октября, в Нью-Йорке Рианна представила биографию, о которой рассказала миру несколько дней назад на своей странице в Инстаграме.
На красной дорожке перед музеем Соломона Гуггенхайма певица появилась в потрясающем и слегка агрессивной образе. В платье с леопардовым принтом, казалось бы, ничего особенного, однако вырез, который образовался благодаря одной массивной бретельке, позволил певице похвастаться ее пышным бюстом.
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Леопардовое платье от Saint Laurent Рианна дополнила высокими сапогами цвета марсала с питоновим принтом. А глаза подвела тенями, поэтому ее взгляд выглядел по-настоящему кошачьим. Так, вечерний образ барбадосской звезды смело можно назвать хищным.