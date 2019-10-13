Настоящая хищница: Рианна поразила формами в леопардовом платье

Новости шоу бизнеса:На презентацию своей первой книги барбадосская певица выбрала очень "хищный" образ.

Известная барбадосская певица Рианна решила попробовать себя в новом амплуа – она выпустила свою фото-биографию. Однако на презентацию первой книги 31-летняя звезда пришла в образе настоящей хищницы, но точно не литератора.

Накануне, 11 октября, в Нью-Йорке Рианна представила биографию, о которой рассказала миру несколько дней назад на своей странице в Инстаграме.

На красной дорожке перед музеем Соломона Гуггенхайма певица появилась в потрясающем и слегка агрессивной образе. В платье с леопардовым принтом, казалось бы, ничего особенного, однако вырез, который образовался благодаря одной массивной бретельке, позволил певице похвастаться ее пышным бюстом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #rihanna #rihannabook Публикация от badgalriri (@badgalririxfan) 12 Окт 2019 в 10:28 PDT

Леопардовое платье от Saint Laurent Рианна дополнила высокими сапогами цвета марсала с питоновим принтом. А глаза подвела тенями, поэтому ее взгляд выглядел по-настоящему кошачьим. Так, вечерний образ барбадосской звезды смело можно назвать хищным.