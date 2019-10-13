Как известный рэпер Дрейк отмечает день рождения своего сына (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дрейк и его бывшая жена Софи Брюссо отпраздновали день рождения своего сына, которому исполнилось 2 года.

11 октября сыну Дрейка, Адонису, исполнилось 2 года. Звездные родители опубликовали несколько очаровательных фотографий в социальных сетях. Хотя сына 32-летнего рэпера в основном скрывали от посторонних глаз, поклонники смогли увидеть его на фото Софи Брюссо. Она поделилась фотографией из прошлого, когда она держала его на руках. На снимке изображена улыбающаяся мама, кормящая своего сына грудью.

В свою очередь Дрейк опубликовал фото на день рождения его маленького мальчика, на котором, хотя и не было малыша, зато была комната, украшена воздушными шарами, которые висели на стене. Они были золотого цвета, которые были подвешены на стену в виде имени Адониса.

"С днем рождения, король", - подписал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday King Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) 11 Окт 2019 в 4:05 PDT

Сын Дрейка и его мама, Софи, живут во Франции, но музыкант видется с ним, когда сможет, и, судя по его последнему посту, он определенно отмечает день рождения со своим сыном.

Напомним, что канадский рэпер предпочитает держать своего малыша подальше от папарацци. Во время своего тура по Европе в начале этого года он провел с ним все свое время.