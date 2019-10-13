Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Как известный рэпер Дрейк отмечает день рождения своего сына (Фото)

Как известный рэпер Дрейк отмечает день рождения своего сына (Фото)
17:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Дрейк и его бывшая жена Софи Брюссо отпраздновали день рождения своего сына, которому исполнилось 2 года.

11 октября сыну Дрейка, Адонису, исполнилось 2 года. Звездные родители опубликовали несколько очаровательных фотографий в социальных сетях. Хотя сына 32-летнего рэпера в основном скрывали от посторонних глаз, поклонники смогли увидеть его на фото Софи Брюссо. Она поделилась фотографией из прошлого, когда она держала его на руках. На снимке изображена улыбающаяся мама, кормящая своего сына грудью.

В свою очередь Дрейк опубликовал фото на день рождения его маленького мальчика, на котором, хотя и не было малыша, зато была комната, украшена воздушными шарами, которые висели на стене. Они были золотого цвета, которые были подвешены на стену в виде имени Адониса. 

"С днем рождения, король", - подписал он. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fils de ma vie, être ta maman est la plus belle chose au monde 2 ans déjà mon Adonis

Публикация от Sophie Brussaux (@sophieknowsbetter)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy Birthday King

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

Chance the Rapper анонсировал эмоциональную песню "We Go High" (Видео)

Сын Дрейка и его мама, Софи, живут во Франции, но музыкант видется с ним, когда сможет, и, судя по его последнему посту, он определенно отмечает день рождения со своим сыном. 

Напомним, что канадский рэпер предпочитает держать своего малыша подальше от папарацци. Во время своего тура по Европе в начале этого года он провел с ним все свое время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рэпер, Знаменитости, День рождения, Сын, Мальчик, Звезды, Певец, Drake, канадский исполнитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
05 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
&quot;Диагноз журналистике&quot;: Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь