Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фото с супругом

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских недавно в одной из социальных сетей опубликовала новый снимок с Потапом.

Певица Настя Каменских, которую фанаты подозревают в беременности, на своей странице в социальных сетях поделилась несколькими новыми снимками. Она выбрала для нового снимка стильный образ – укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку, а также туфли в тон.

"Сегодня был божественный день. погода шепчет", – написала артистка под селфи.

"Какая красотка", "Любимая красотка, ты девушка солнце", "Стиль супер", "Красота вызывающая", "Вы прекрасна", "Солнышко", "Солнечный день – солнечная вы", "Ваааай какая роскошная женщина", – пишут подписчики Насти Каменских, восхищаясь красотой и стилем артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бабье лето...девичье настроение photo by @upintothesky Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Окт 2019 в 11:12 PDT

Также, знаменитость поделилась фотографией с мужем, Потапом, в лесу. "Значит так, грибов под Киевом сейчас нет, но можно насобирать приличную корзину мусора, пластиковых бутылок и помочь природе", – подписала снимок звезда.

Напомним, украинский репер Потап (Алексей Потапенко) удивил своих фолловеров в Instagram совместной фотографией с американским актером Дэнни Трехо, звездой фильмов "От заката до рассвета", "Мачете" и "Дети шпионов".