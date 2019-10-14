Райан Рейнольдс потроллил Хью Джекмана в его день рождения (Видео)

Новости шоу бизнеса:Поздравление актера запустило новый виток противостояния.

Шуточные перепалки и розыгрыши, которыми Джекман и Рейнольдс годами обменивались друг с другом, достигли апогея на сцене зала Bankers Life Fieldhouse в Индианаполисе, где известный по роли Росомахи актер представлял свою концертную программу The Man. The Music. The Show. Прямо на огромном экране появился видеоролик, в котором Райан Рейнольдс поздравляет друга с 50-летием. Все это выглядело искренне и мило, но только поначалу.

На видео Рейнольдс, наряженный в праздничный бумажный колпак, сначала здоровается с Джекманом и говорит, что хотел поздравить его с днем рождения. Потом он проникновенно исполняет знаменитую песню Happy Birthday To You и вдруг переключается на грубую брань, сопровождаемую размахиванием средним пальцем, что, к счастью, оказывается скрыто цензурой.

В своем Twitter-аккаунте Джекман опубликовал видео о своем дне рождения, отметив: "Сначала я подумал, хм, теперь я должен извиниться. Но тогда".

Дальше идет упоминание Райана Рейнольдса. Последний, кстати, в праздничный день решил не ограничиваться одним видеосообщением и разместил в профиле в Instagram совместное фото с Джекманом, чье лицо закрыто стикером с изображением именинного торта.

Напомним, череда бесконечных подколов между актерами началась из-за желания Рейнольдса вновь увидеть Джекмана в роли Росомахи, чтобы их персонажи смогли встретиться в одном фильме. Казалось, споры об этом уже подзабылись, как Джекман напомнил о себе, опубликовал в социальных сетях фото с поцарапанной рукой и подписью: "В первый раз я играл #росомаху и действительно истекал кровью. Ясно, что это вина Райана Рейнольдса".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Seriously? Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 10 Авг 2019 в 7:11 PDT

Второй актер не остался в накладе, отметив, что, по-видимому, Джекман просто "недостаточно много репетировал".

Не так давно Рейнольдс и Джекман заключили официальное перемирие и даже решили сделать хорошую рекламу для кампаний друг друга, но, кажется, их борьба никогда не закончится. И фанатам это только на руку.