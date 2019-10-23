Иванка Трамп в изысканном красном пальто прогулялась с детьми (Фото, Видео)

Об отличном чувстве стиля Иванки Трамп ходят легенды, ведь ей, как никому другому, удается совместить деловой консерватизм и американский шик в своей жизни. Также она является сторонницей убеждения, что даже на прогулке нужно выглядеть великолепно, что отлично показывает во время семейных выходов.
Накануне, 22 октября, стильная блондинка засветилась рядом с домом в Вашингтоне вместе со своими тремя детьми. И, если 8-летняя Арабелла, 6-летний Джозеф и 3-летний Теодор были одеты по-спортивному, потому что выбрали прогулку на самокатах, то их звездная мама в который раз сверкала перед камерой.
На ней было ярко-красное пальто с пышной юбкой и подчеркнутой талией. Еще одной неординарной деталью ее образа был удлинненый воротник, который она элегантно завязала на шее. Из-под верхней одежды виднелась черная юбка-платье, в тон к которой Иванка Трамп, вероятно, подобрала туфли-лодочки. По-американски элегантным довершением образа стал шляпка в стиле Жаклин Кеннеди и серьги-жемчужины.
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#NEW Ivanka and Theodore heading to the Friends of Lubavitch Synagogue today while celebrating the last day of Shemini Atzeret (October 22, 2019)
Ранее сообщалось о том, что Иванка Трамп опубликовала в сети трогательные семейные кадры.