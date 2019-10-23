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Среда, 23.10.2019
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Иванка Трамп в изысканном красном пальто прогулялась с детьми (Фото, Видео)

Иванка Трамп в изысканном красном пальто прогулялась с детьми (Фото, Видео)
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Накануне 37-летняя американка активно провела время с семьей, выбрав для прогулки яркий элегантный образ.

Об отличном чувстве стиля Иванки Трамп ходят легенды, ведь ей, как никому другому, удается совместить деловой консерватизм и американский шик в своей жизни. Также она является сторонницей убеждения, что даже на прогулке нужно выглядеть великолепно, что отлично показывает во время семейных выходов.

Накануне, 22 октября, стильная блондинка засветилась рядом с домом в Вашингтоне вместе со своими тремя детьми. И, если 8-летняя Арабелла, 6-летний Джозеф и 3-летний Теодор были одеты по-спортивному, потому что выбрали прогулку на самокатах, то их звездная мама в который раз сверкала перед камерой.

На ней было ярко-красное пальто с пышной юбкой и подчеркнутой талией. Еще одной неординарной деталью ее образа был удлинненый воротник, который она элегантно завязала на шее. Из-под верхней одежды виднелась черная юбка-платье, в тон к которой Иванка Трамп, вероятно, подобрала туфли-лодочки. По-американски элегантным довершением образа стал шляпка в стиле Жаклин Кеннеди и серьги-жемчужины.

 
 
 
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#NEW Ivanka taking her children Arabella, Joseph, and Theodore to the Friends of Lubavitch Synagogue today while celebrating the last day of Shemini Atzeret (October 22, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
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#NEW Ivanka and Theodore heading to the Friends of Lubavitch Synagogue today while celebrating the last day of Shemini Atzeret (October 22, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
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#NEW Ivanka taking her children Arabella, Joseph, and Theodore to the Friends of Lubavitch Synagogue today while celebrating the last day of Shemini Atzeret (October 22, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

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Ранее сообщалось о том, что Иванка Трамп опубликовала в сети трогательные семейные кадры.

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Видео, Фото, Иванка Трамп, Новый Наряд.
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