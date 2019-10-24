Кэти Перри опубликовала фото до и после бурных выходных

Новости шоу бизнеса:Пару дней назад звезда не постеснялась выложить в своем Instagram два фото: до и после вечеринки.

Поп-дива показала, как она выглядит после бурной вечеринки на Гавайях.

Кэти Перри редко скрывает свои недостатки – многие поклонники любят певицу как раз за ее непосредственный и открытый характер. Свои снимки звезда сопроводила подписью:

Я в начале и в конце выходных.

На первом фото Кэти предстала в красном платье, с цветком в тщательно уложенных волосах и с яркой красной помадой. На втором поклонники увидели звезду растрёпанной и уставшей: банный халат поверх коктейльного платья, цветок потерялся, на полу лежит накладная коса, а в руке красуются потрёпанные локоны.

Многие поклонники пришли в откровенный ужас от увиденной правды жизни: "Косичка на полу – как символ настроения. Это сильно", "Мамочки! Да ты стареешь", "А на шее – ниточка с поп-корном?", "Настроение: коса на полу", "Удали этот пост", "Нет, не показывай себя такой", "Выглядишь старше своих лет".

Другие комментаторы поддержали певицу, сказав, что на втором фото она смотрится очень даже неплохо – и оценили ее чувство юмора. А некоторые не упустили случая уязвить Кэти: "На второй картинке – я жду твоего нового альбома".

К слову сказать, упрек не вполне справедливый. Несмотря на то, что 2019 год выдался для Кэти насыщенным в плане личной жизни (в День всех влюбленных актер Орландо Блум сделал невесте предложение), певица успела выпустить уже 5 синглов. Для одного из них, Harleys In Hawaii, она на днях представила свежий клип. Возможно, именно его выход Кэти так бурно праздновала несколько дней назад.