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Четверг, 24.10.2019
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Певица Дуа Липа похвасталась фигурой в тизере нового клипа (Видео)

Певица Дуа Липа похвасталась фигурой в тизере нового клипа (Видео)
16:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Дуа Липа опубликовала два коротких фрагмента из будущего клипа.

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа вернулась в инстаграм, где в своей первой публикации анонсировала выход нового видеоклипа на песню Do not Start Now.

Из роликов видно, что в видео с зажигательной песней Do not Start Now албанская красавица станцует на кресле и продемонстрирует обольстительную фигуру. 

В кадре певица, которая на днях сменила имидж и стала блондинкой, появилась в желтом боди с разрезами, черных колготках и остроносых туфлях на каблуках.

 
 
 
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DON’T START NOW COMING SOON

Публикация от Dua Lipa (@dualipa)

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"Соскучились за мной?... Don't Start Now. Скоро!" – анонсировала Дуа Липа выход новой песни, которая войдет в ее второй альбом.

Напомним, Рианна разместила в Instagram и Twitter промо-ролик, в котором, лежа в ванне, рекламирует глянцевые блески, а на заднем фоне играет трек Криса Брауна Come Together.

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Все по теме:

Песни, Певица, Знаменитость, Клипы, Артистка, Дуа Липа, Броитанская певица, Do not Start Now.
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