Певица Дуа Липа похвасталась фигурой в тизере нового клипа (Видео)

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Дуа Липа опубликовала два коротких фрагмента из будущего клипа.

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа вернулась в инстаграм, где в своей первой публикации анонсировала выход нового видеоклипа на песню Do not Start Now.

Из роликов видно, что в видео с зажигательной песней Do not Start Now албанская красавица станцует на кресле и продемонстрирует обольстительную фигуру.

В кадре певица, которая на днях сменила имидж и стала блондинкой, появилась в желтом боди с разрезами, черных колготках и остроносых туфлях на каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram DON’T START NOW COMING SOON Публикация от Dua Lipa (@dualipa) 23 Окт 2019 в 9:25 PDT

"Соскучились за мной?... Don't Start Now. Скоро!" – анонсировала Дуа Липа выход новой песни, которая войдет в ее второй альбом.

Напомним, Рианна разместила в Instagram и Twitter промо-ролик, в котором, лежа в ванне, рекламирует глянцевые блески, а на заднем фоне играет трек Криса Брауна Come Together.