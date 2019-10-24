Певица Дуа Липа похвасталась фигурой в тизере нового клипа (Видео)

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа вернулась в инстаграм, где в своей первой публикации анонсировала выход нового видеоклипа на песню Do not Start Now.
Из роликов видно, что в видео с зажигательной песней Do not Start Now албанская красавица станцует на кресле и продемонстрирует обольстительную фигуру.
В кадре певица, которая на днях сменила имидж и стала блондинкой, появилась в желтом боди с разрезами, черных колготках и остроносых туфлях на каблуках.
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"Соскучились за мной?... Don't Start Now. Скоро!" – анонсировала Дуа Липа выход новой песни, которая войдет в ее второй альбом.
Напомним, Рианна разместила в Instagram и Twitter промо-ролик, в котором, лежа в ванне, рекламирует глянцевые блески, а на заднем фоне играет трек Криса Брауна Come Together.