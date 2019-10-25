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"Буду честно выполнять свой долг": украинская певица сделала громкое заявление

"Буду честно выполнять свой долг": украинская певица сделала громкое заявление
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Анастасия Приходько заявила, что готова стать прокурором.

Только недавно популярная украинская певица Анастасия Приходько известила поклонников о своем желании вернутся на сцену после долгого перерыва (напомним, что последнее время артистка посвящала своей политической карьере), как появилась информация о том, что звезда решила стать прокурором.

На своей официальной странице в Facebook Приходько написала, что собирается поступать в Национальную академию прокуратуры Украины. Свое желание женщина аргументировала тем, что сейчас у власти сидят "не мужики, а кружок рукоблудов".

"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, сука, всех к чертям собачьим. У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов. Кстати: третья высшее образование мне не помешает", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Анастасия Приходько подчеркнула, что лучше нее в этом деле никто не справится, ведь ей никто не указывает, что делать: "Ну кто-то же должен все таки это сделать! Я могу причем легко, а знаете почему? А потому что за мной не стоят такие как Коломойский и не рассказывают мне что делать ... И поверьте уж кто кто, а я буду честно и справедливо исполнять свой долг перед Родиной, законом и людьми! Давайте уже двигаться вперед, а то мы еще долго будем созерцать рукоблудие в парламенте!".

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Напомним, что до этого времени Анастасия Приходько была в команде украинского политика Юлии Тимошенко, а потом решила двигаться дальше, решив уйти из партии.

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Прокурор, Анастасия Приходько, Украинская певица.
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