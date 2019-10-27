"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)

В интервью "Светской жизни" Даша Астафьева рассказала о том, как познакомилась с ирландским бойцом, а также не флиртовала ли артистка с известным мужчиной.
На днях Конор Макгрегор посетил Украину. На одной из вечеринок звезды заговорили друг с другом и решили сфотографироваться.
После этого на официальной странице в Instagram секс-символ украинского шоу-бизнеса опубликовала пикантный снимок, на котором она и Макгрегор обнимаются и позируют перед камерой.
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With Legend @thenotoriousmma Thanks @chpmclub @parimatchnews Style @favoritki
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@parimatchnews are always goooooood @thenotoriousmma Style @favoritki
На вопрос, не смутило ли то, что боец присутствовал на вечеринке со своей девушкой, Даша Астафьева ответила: "О том, что он приехал со своей женой, я узнала только из комментариев под своей фотографией в Instagram. Мы только познакомились и сделали фото. Он такой эпатажный, он – легенда. Я очень рада, что имела возможность с ним познакомиться".
Напомним, что украинская певица Даша Астафьева рассекретила свой вес.