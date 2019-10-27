"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица любит эпатировать, тем более с известными персонами.

В интервью "Светской жизни" Даша Астафьева рассказала о том, как познакомилась с ирландским бойцом, а также не флиртовала ли артистка с известным мужчиной.

На днях Конор Макгрегор посетил Украину. На одной из вечеринок звезды заговорили друг с другом и решили сфотографироваться.

После этого на официальной странице в Instagram секс-символ украинского шоу-бизнеса опубликовала пикантный снимок, на котором она и Макгрегор обнимаются и позируют перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @parimatchnews are always goooooood @thenotoriousmma Style @favoritki Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 23 Окт 2019 в 7:59 PDT

На вопрос, не смутило ли то, что боец присутствовал на вечеринке со своей девушкой, Даша Астафьева ответила: "О том, что он приехал со своей женой, я узнала только из комментариев под своей фотографией в Instagram. Мы только познакомились и сделали фото. Он такой эпатажный, он – легенда. Я очень рада, что имела возможность с ним познакомиться".

Напомним, что украинская певица Даша Астафьева рассекретила свой вес.