Звезда "Друзей" снялась для обложки глянца (Фото)

Дженнифер Энистон стала главной звездой нового выпуска австралийского журнала Marie Claire. Актриса примерила роскошные и элегантные платья, которые подчеркнули ее женственность. Уже в начале декабря глянец появится в продаже, а сейчас сеть покоряют первые снимки и фрагменты из откровенного интервью.
"Мне невероятно повезло, что я стала частью этого. Это один из самых красивых драгоценных камней, который я могла получить", – призналась Дженнифер Энистон.
Главной темой общения был новый проект актрисы, в котором она не только сыграла одну из главных героинь, но и стала исполнительным продюсером. Речь идет об "Утреннем шоу", которое Дженнифер Энистон создала при поддержке ее коллеги Риз Уизерспун. В женской драме знаменитости решили поднять тему сексуальных домогательств, а зрители увидят их ожесточенную борьбу за место в радиоэфире после освобождения коллеги из-за харассмента.
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Jen's back! Everyone's fave Friends star is back on the box, back on social media (finally) and back on the cover of marie claire for our December issue. ''You and Reese, what do you think?" was the pitch she got from the producer of Morning Wars - her latest project reuniting her with Reese Witherspoon and marking her highly-anticipated return to TV. "I said I thought it sounded perfect," she explains in our far-reaching interview. Tap link in bio for more and pick up the December issue of marie claire for the entire story. #decemberissue #jenniferaniston #rachelgreen #themorningshow #friends
Дженнифер Энистон призналась, что начинала работать над пилотными сериями еще в 2016 году. Тогда еще не было скандальных новостей о Харви Вайнштейне, движения #MeToo и освобождения Мэтта Лауэра с NBC's Today за "неуместное сексуальное поведение".
А вот вне работы Дженнифер Энистон продолжает наслаждаться жизнью и активно проводит время с друзьями. Еженедельно знаменитость встречается со своими подругами по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Только им Дженнифер Энистон с легкостью рассказывает о личной жизни, в то время как для журналистов подготовила двусмысленный ответ на вопрос о новом бойфренде.
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"Возможно, я встречаюсь кое с кем. Но может быть, что и нет... Скажу одно: я считаю любовь прекрасным чувством и всегда буду в него верить", – добавила Дженнифер Энистон.