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Звезда "Друзей" снялась для обложки глянца (Фото)

Звезда "Друзей" снялась для обложки глянца (Фото)
21:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:На днях Дженнифер Энистон снялась для популярного глянца и дала достаточно откровенное интервью.

Дженнифер Энистон стала главной звездой нового выпуска австралийского журнала Marie Claire. Актриса примерила роскошные и элегантные платья, которые подчеркнули ее женственность. Уже в начале декабря глянец появится в продаже, а сейчас сеть покоряют первые снимки и фрагменты из откровенного интервью.

"Мне невероятно повезло, что я стала частью этого. Это один из самых красивых драгоценных камней, который я могла получить", – призналась Дженнифер Энистон.

Главной темой общения был новый проект актрисы, в котором она не только сыграла одну из главных героинь, но и стала исполнительным продюсером. Речь идет об "Утреннем шоу", которое Дженнифер Энистон создала при поддержке ее коллеги Риз Уизерспун. В женской драме знаменитости решили поднять тему сексуальных домогательств, а зрители увидят их ожесточенную борьбу за место в радиоэфире после освобождения коллеги из-за харассмента.

Дженнифер Энистон призналась, что начинала работать над пилотными сериями еще в 2016 году. Тогда еще не было скандальных новостей о Харви Вайнштейне, движения #MeToo и освобождения Мэтта Лауэра с NBC's Today за "неуместное сексуальное поведение".

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А вот вне работы Дженнифер Энистон продолжает наслаждаться жизнью и активно проводит время с друзьями. Еженедельно знаменитость встречается со своими подругами по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Только им Дженнифер Энистон с легкостью рассказывает о личной жизни, в то время как для журналистов подготовила двусмысленный ответ на вопрос о новом бойфренде.

 
 
 
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And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

"Возможно, я встречаюсь кое с кем. Но может быть, что и нет... Скажу одно: я считаю любовь прекрасным чувством и всегда буду в него верить", – добавила Дженнифер Энистон.

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Австралия, Фотосессия, Дженнифер Энистон, Marie Claire, Обложка глянца.
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