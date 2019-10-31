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Регина Тодоренко появится в шоу "Танцы со звездами 2019"

Регина Тодоренко появится в шоу "Танцы со звездами 2019"
12:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Легендарное шоу "Танці з зірками" близится к своему феерическому финалу.

Уже в это воскресенье, 3 ноября, в 21:00 состоится 11 прямой эфир танцевального шоу "Танців з зірками", во время которого на паркет вернутся любимые участники прошлых сезонов.

На этой неделе демонстрировать все свое танцевальное мастерство и бороться за высокие баллы от судей будет не пара, а уже трио. Известно, что к каждой паре присоединится еще одна знаменитость, которая участвовала в прошлых сезонах этого проекта.

На данный момент пока для всех тайна, в каком составе будут выступать звезды. Но все-таки, в это воскресенье телезрители смогут увидить грузинского бизнесмена, ведущего Иракли Макацария, пару которого с Яной Заец называли в прошлом сезоне одной из самых горячих.

"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Непосредственно снова выйдет на паркет актер театра и кино, один из лидеров второго сезона Павел Вишняков. Одной из пар повезло, так как смогут станцевать с украинской певицей боливийского происхождения MICHELLE ANDRADE, которая в прошлом году была в паре с Евгением Котом.

Зрители вновь увидят победителя прошлого сезона танцевального шоу Игоря Ласточкина. В этом году на шоу его партнерша Илона Гвоздева планирует привести к победе Владимира Остапчука. Отметим, что на паркет выйдет и другой партнер Илоны – юморист и тренер "Ліги Сміху" Юрий Ткач. А вот с кем именно станцуют Илона и Владимир, пока неизвестно. Также имя еще одной знаменитости не разглашается, и ее появление в шоу станет настоящим сюрпризом для телезрителей.

В это воскресенье ведущей балкона, которая будет встречать звезд после выступлений станет певица, телеведущая Регина Тодоренко.

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Знаменитости, Танцы со звездами, Регина Тодоренко, Танцевальное шоу, Танцы со звездами 2019.
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