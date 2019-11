Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии

Ими становятся дети известных звезд. В 2020 году такая честь выпала сыновьям ирландского актера и исполнителя роли Джеймса Бонда – Пирса Броснана.

22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами Золотого глобуса 2020 и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании говорится, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

Мы постоянно смотрели церемонию Золотой глобус, пока росли, а я даже несколько раз ее посещал. Это огромная честь получить такую почетную роль и отдать должное папиным достижениям, – отметил старший Дилан Броснан.

We’re delighted to announce Dylan and Paris Brosnan, sons of Keely Shae and Pierce Brosnan, as the Golden Globe Ambassadors for the 2020 #GoldenGlobes! We’re excited to work with them over the coming year! pic.twitter.com/gsLp553xNW

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) November 15, 2019