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Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии

Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
14:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Ежегодно церемония награждения премиями Золотой глобус представляет новых амбассадоров (представителей) события, которые задействованы в организации действа.

Ими становятся дети известных звезд. В 2020 году такая честь выпала сыновьям ирландского актера и исполнителя роли Джеймса Бонда – Пирса Броснана.

22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами Золотого глобуса 2020 и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании говорится, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

Мы постоянно смотрели церемонию Золотой глобус, пока росли, а я даже несколько раз ее посещал. Это огромная честь получить такую почетную роль и отдать должное папиным достижениям, – отметил старший Дилан Броснан.

Известно, что сыновья Пирса Броснана родились во втором браке с американской актрисой Киле Шей Смит. Их звездный отец в свое время дважды номинировался на премию Золотой глобус. Кроме проведения церемонии, братья Броснан также будут сотрудничать с организацией FEED, которая отвечает за доставку диетической пищи школьникам всего мира.

Кто станет ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" (Фото)

В прошлом году амбасадором церемонии стала дочь Идриса Эльбы – самого сексуального мужчины мира 2018 года по версии People. Дочь Исан Эльба проводила презентацию мероприятия, выносила награды победителям и проводила их со сцены.

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Золотой глобус, Церемония, Амбассадор, Золотой глобус-2020.
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