Селена Гомес сделала религиозное тату на бедре (Фото)

Новости шоу бизнеса:Новая татуировка певицы представляет собой руки, сложенные в молитве, так называемое "намасте".

На днях Селена Гомес блистала на церемонии American Music Awards 2019. Она выступила со своими хитами на сцене и стала одной из самых обсуждаемых гостей вечера.

После церемонии она поделилась в Instagram фотографиями из закулисья, а также сообщила фанатам, что сделала новую татуировку. Селена выложила несколько кадров из тату-салона и показала работу мастера.

Это довольно крупное изображение Гомес расположила высоко на бедре. Поклонники Селены тут же вспомнили, что у ее бывшего, Джастина Бибера, есть такая же татуировка и тоже на ноге. Фанатам данный факт не показался совпадением, но справедливости ради стоит отметить, что изображение "намасте" очень популярно само по себе.

Напомним, недавно Селена выпустила новую песню Lose you to Love me, в которой рассказала о тяготах расставания.

По истории, рассказанной в песне, можно понять, что речь идет о Бибере. Гомес уже два года ни с кем не встречается и до сих пор приходит в себя после отношений с певцом. А он тем временем женился на Хейли Болдуин и недавно намекнул, что хочет от нее детей.