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Селена Гомес сделала религиозное тату на бедре (Фото)

Селена Гомес сделала религиозное тату на бедре (Фото)
16:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новая татуировка певицы представляет собой руки, сложенные в молитве, так называемое "намасте".

На днях Селена Гомес блистала на церемонии American Music Awards 2019. Она выступила со своими хитами на сцене и стала одной из самых обсуждаемых гостей вечера.

После церемонии она поделилась в Instagram фотографиями из закулисья, а также сообщила фанатам, что сделала новую татуировку. Селена выложила несколько кадров из тату-салона и показала работу мастера. 

Это довольно крупное изображение Гомес расположила высоко на бедре. Поклонники Селены тут же вспомнили, что у ее бывшего, Джастина Бибера, есть такая же татуировка и тоже на ноге. Фанатам данный факт не показался совпадением, но справедливости ради стоит отметить, что изображение "намасте" очень популярно само по себе. 

 
 
 
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Selena Gomez's new thigh tattoo looks JUST like ex Justin Bieber's praying hands ankle ink Getty Images/ BackGrid

Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Селена Гомес показала себя во всей красе (Фото)

Напомним, недавно Селена выпустила новую песню Lose you to Love me, в которой рассказала о тяготах расставания.

По истории, рассказанной в песне, можно понять, что речь идет о Бибере. Гомес уже два года ни с кем не встречается и до сих пор приходит в себя после отношений с певцом. А он тем временем женился на Хейли Болдуин и недавно намекнул, что хочет от нее детей.

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Все по теме:

Селена Гомес, Тату, Певица, Знаменитость, Артистка, Татуировки.
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