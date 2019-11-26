Селена Гомес сделала религиозное тату на бедре (Фото)

На днях Селена Гомес блистала на церемонии American Music Awards 2019. Она выступила со своими хитами на сцене и стала одной из самых обсуждаемых гостей вечера.
После церемонии она поделилась в Instagram фотографиями из закулисья, а также сообщила фанатам, что сделала новую татуировку. Селена выложила несколько кадров из тату-салона и показала работу мастера.
Это довольно крупное изображение Гомес расположила высоко на бедре. Поклонники Селены тут же вспомнили, что у ее бывшего, Джастина Бибера, есть такая же татуировка и тоже на ноге. Фанатам данный факт не показался совпадением, но справедливости ради стоит отметить, что изображение "намасте" очень популярно само по себе.
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Selena Gomez's new thigh tattoo looks JUST like ex Justin Bieber's praying hands ankle ink Getty Images/ BackGrid
Напомним, недавно Селена выпустила новую песню Lose you to Love me, в которой рассказала о тяготах расставания.
По истории, рассказанной в песне, можно понять, что речь идет о Бибере. Гомес уже два года ни с кем не встречается и до сих пор приходит в себя после отношений с певцом. А он тем временем женился на Хейли Болдуин и недавно намекнул, что хочет от нее детей.