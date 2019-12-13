Умер известный американский актер и номинант на Оскар Дэнни Айелло

Новости шоу бизнеса:Вчера стало известно о смерти Дэнни Айелло в вечер четверга, 12 декабря. Близкое окружение актера утверждает, что смерть спровоцирована внезапной болезнью.

Ему было 86 лет. Звездные коллеги выразили соболезнования близким актера.

Смерть Дэнни Айелло наступила в медицинском центре в Нью-Джерси. Его агент сообщил, что актер неожиданно заболел накануне. Предполагают, что болезнь могла быть инфекционной. Семья навестила знаменитость в больнице вечером, накануне его смерти. Близкие актера просят не придавать огласку их потере и не вмешиваться в частную жизнь семьи Дэнни Айелло.

Звездные коллеги уже успели выразить свои соболезнования. Американская певица и актриса Шер в твиттере вспомнила совместную работу с Дэнни Айелло над драмой "Во власти Луны".

Goodbye Dear #DannyAiello

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri — (@cher) 13 декабря 2019 г.

"Прощай, дорогой Дэнни Айелло. Дэнни был великим актером, гениальным комедийным актером. Мы так смеялись. Создание "Во власти Луны"... Это были одни из самых счастливых времен в моей жизни, и он был частью того счастливого времени", – призналась знаменитость.

Дэнни Айелло начал кинокарьеру в 1972 году. Одним из первых его фильмов стал "Крестный отец 2", где его персонаж Тони Розето озвучил легендарную фразу "Майкл Корлеоне передает привет". За роль в комедийно-драматическом фильме Спайка Ли "Делай, как надо" был номинирован на премию Оскар в категории "Лучший актер второго плана".

Дэнни Айелло также был музыкальным исполнителем и выпустил несколько дисков. Вместе с женой Сэнди Коэн он воспитывал четырех детей и даже успел стать дедушкой. Последней работой актера стала роль в драме Джона Херцфелда "Достань меня, если можешь".