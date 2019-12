Умер известный американский актер и номинант на Оскар Дэнни Айелло

Ему было 86 лет. Звездные коллеги выразили соболезнования близким актера.

Смерть Дэнни Айелло наступила в медицинском центре в Нью-Джерси. Его агент сообщил, что актер неожиданно заболел накануне. Предполагают, что болезнь могла быть инфекционной. Семья навестила знаменитость в больнице вечером, накануне его смерти. Близкие актера просят не придавать огласку их потере и не вмешиваться в частную жизнь семьи Дэнни Айелло.

Звездные коллеги уже успели выразить свои соболезнования. Американская певица и актриса Шер в твиттере вспомнила совместную работу с Дэнни Айелло над драмой "Во власти Луны".

Goodbye Dear #DannyAiello

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

— (@cher) 13 декабря 2019 г.