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Умер известный американский актер и номинант на Оскар Дэнни Айелло

Умер известный американский актер и номинант на Оскар Дэнни Айелло
21:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Вчера стало известно о смерти Дэнни Айелло в вечер четверга, 12 декабря. Близкое окружение актера утверждает, что смерть спровоцирована внезапной болезнью.

Ему было 86 лет. Звездные коллеги выразили соболезнования близким актера.

Смерть Дэнни Айелло наступила в медицинском центре в Нью-Джерси. Его агент сообщил, что актер неожиданно заболел накануне. Предполагают, что болезнь могла быть инфекционной. Семья навестила знаменитость в больнице вечером, накануне его смерти. Близкие актера просят не придавать огласку их потере и не вмешиваться в частную жизнь семьи Дэнни Айелло.

Звездные коллеги уже успели выразить свои соболезнования. Американская певица и актриса Шер в твиттере вспомнила совместную работу с Дэнни Айелло над драмой "Во власти Луны".

"Прощай, дорогой Дэнни Айелло. Дэнни был великим актером, гениальным комедийным актером. Мы так смеялись. Создание "Во власти Луны"... Это были одни из самых счастливых времен в моей жизни, и он был частью того счастливого времени", – призналась знаменитость.

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Дэнни Айелло начал кинокарьеру в 1972 году. Одним из первых его фильмов стал "Крестный отец 2", где его персонаж Тони Розето озвучил легендарную фразу "Майкл Корлеоне передает привет". За роль в комедийно-драматическом фильме Спайка Ли "Делай, как надо" был номинирован на премию Оскар в категории "Лучший актер второго плана".

Дэнни Айелло также был музыкальным исполнителем и выпустил несколько дисков. Вместе с женой Сэнди Коэн он воспитывал четырех детей и даже успел стать дедушкой. Последней работой актера стала роль в драме Джона Херцфелда "Достань меня, если можешь".

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