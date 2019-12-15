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"Бывает трудно": Райан Рейнольдс поведал о трудностях воспитания дочерей

"Бывает трудно": Райан Рейнольдс поведал о трудностях воспитания дочерей
21:13 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Райан Рейнольдс и Блейк Лавли - счастливые родители, которые воспитывают трех детей.

Периодически в социальных сетях актера можно увидеть шуточные посты о том, как он справляется с ролью отца, однако серьезно Райан говорит об этом нечасто. Недавно журналисты все-таки смогли разговорить его и узнать, что он думает о своем отцовстве.

Рейнольдс поделился мыслями и эмоциями во время интервью о фильме "Шестеро вне закона". Актер вместе со своей женой не так часто раскрывают тайны семейной жизни, хотя их взаимные публичные подколы смешат и умиляют всех поклонников. Многим интересно узнать, как Блейк и Райан справляются с воспитанием дочерей, если отбросить все шутки в сторону.

Актер признался, что им с Лавли приходится сталкиваться с различными трудностями, но у супругов всегда получается с ними справиться.

"Я люблю свою жизнь, люблю своих детей. Но с тремя девочками бывает трудно", - отметил он. Но заботливый отец готов к любым испытаниям.

Со словами актера согласен его коллега по фильму "Хоббс и Шоу" Дуэйн Джонсон. Он тоже является единственным мужчиной в семье и признается, что дочери делают его по-настоящему счастливым.

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"Все мужчины говорят: "О да, я собираюсь воспитать сына!", но когда у тебя одни дочки, это самое большое благословение", - заявил Дуэйн в недавнем интервью. Но после все же добавил, что временами отцовство выматывает.

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Все по теме:

Дети, Дуэйн Джонсон, Воспитание, Райан Рейнольдс, Блейк Лавли.
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