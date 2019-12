"Бывает трудно": Райан Рейнольдс поведал о трудностях воспитания дочерей

Периодически в социальных сетях актера можно увидеть шуточные посты о том, как он справляется с ролью отца, однако серьезно Райан говорит об этом нечасто. Недавно журналисты все-таки смогли разговорить его и узнать, что он думает о своем отцовстве.

Рейнольдс поделился мыслями и эмоциями во время интервью о фильме "Шестеро вне закона". Актер вместе со своей женой не так часто раскрывают тайны семейной жизни, хотя их взаимные публичные подколы смешат и умиляют всех поклонников. Многим интересно узнать, как Блейк и Райан справляются с воспитанием дочерей, если отбросить все шутки в сторону.

Актер признался, что им с Лавли приходится сталкиваться с различными трудностями, но у супругов всегда получается с ними справиться.

"Я люблю свою жизнь, люблю своих детей. Но с тремя девочками бывает трудно", - отметил он. Но заботливый отец готов к любым испытаниям.

I love B.C. I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019