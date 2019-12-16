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СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)

СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
18:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Том Круз закрутил новый роман. Такой информацией поделились инсайдеры западных СМИ.

Избранницей известного холостяка стала актриса сериала "Аббатство Даунтон" Мишель Докери. Как сообщает New Idea со ссылкой на источники, пара уже посетила несколько светских мероприятий, однако рассекречивать новые отношения 57-летний Том Круз не спешит. Во время публичных выходов он предстает перед камерами журналистов сам, но уже в зале занимает место рядом с Мишель Докери.

Инсайдер из близкого окружения актера утверждает, что Том видит перспективу в этих отношениях, поэтому не хочет спешить с разглашением. Пара якобы замечательно провела время на мероприятии Armani и с тех пор уже несколько раз встречалась.

"Они, очевидно, хорошо провели время вместе. Том уверен, что у них с Мишель есть шанс быть вместе", – рассказал инсайдер Star.

Интересно, что в начале декабря 2019 года Тома Круза и Мишель Докери можно было увидеть на церемонии British Fashion Award. Фото уже заполонили сеть, а на кадрах видно, как актер общается с возможной пассией. В то же время другой инсайдер утверждает, что сейчас пара находится на стадии ухаживания. Тома Круза очаровала красота и ум актрисы "Аббатства Даунтон", поэтому он не хочет ничего испортить и делает все для того, чтобы привлечь внимание звезды.

"Том не был в отношениях уже несколько лет, хотя он имел десятки свиданий, которые не переросли в нечто большее... Он очень суетливый и дотошный, когда речь идет о свидании... У него еще долгий путь, чтобы сделать ее своей девушкой, но это его цель номер один!" – отметил инсайдер.

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Пока ни представители Тома Круза, ни Мишель Докери не подтверждали подозрения западных СМИ. Поэтому поклонникам актеров остается только ожидать объявления официальной информации.

Как известно, Том Круз – один из главных ловеласов Голливуда. Он был трижды официально женат: с 1987 до 1990 на актрисе Мими Роджерс, 1990-2001 – на Николь Кидман, 2006-2012 – на Кэти Холмс. Кроме этого, Тому Крузу приписывали десятки романов с голливудскими красавицами, в частности, с Пенелопой Круз. После последнего громкого развода актер не спешил заводить новые романы и закрыл свою частную жизнь от любопытных журналистов. Поэтому прогнозируемо, что о личной жизни он расскажет только тогда, когда будет готов еще раз пойти к алтарю.

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Все по теме:

Том Круз, Голливуд, Отношения, Знаменитости, Пара, Аббатство Даунтон, Мишель Докери.
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