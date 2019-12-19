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Четверг, 19.12.2019
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"Королева Рождества": Мэрайя Кэри зажгла огни на Эмпайр-стейт-билдинг (Фото)

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"Королева Рождества": Мэрайя Кэри зажгла огни на Эмпайр-стейт-билдинг (Фото)
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица удостоилась особой чести "включить" праздничную иллюминацию на нью-йоркском небоскребе.

Популярная американская исполнительница, музыкальный продюсер и актриса Мэрайя Кэри продолжает упрямо продвигаться по вершине своей музыкальной карьеры и пока не планирует покидать звездные лавры.

Как стало известно, во вторник Мэрайя Кэри удостоилась зажечь праздничные огни на самом известном небоскребе Нью-Йорка - Эмпайр-стейт-билдинг. Фотографии с яркого мероприятия певица выложила у себя на официальной странице в Instagram.

В фойе, популярного для посещений, здания Мэрайя Кэри блистала в роскошном блестящем платье с глубоким декольте. В дополнении к образу певица выбрала драгоценное колье, украшенное рубинами и бриллиантами.

Фото Instagram / @mariahcarey

Фото Instagram / @mariahcarey

Фото Instagram / @mariahcarey

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Напомним, недавно представители организации рекордов Гиннеса признали песню певицы Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas" самой успешной рождественской песней в сольном исполнении, которая занимает первое место в чарте Billboard Hot 100.

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Нью-Йорк, Мэрайя Кэри, Рождество, Эмпайр-стейт-билдинг, Новый год 2020, All I Want for Christmas.
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